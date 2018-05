Prajekt Rapid rehousing je projektem brněnské radnice

3. 5. 2018 / Boris Cvek

Bohumil Kartous dnes reaguje na můj článek o skutečném problému s palčivými otázkami české společnosti, v němž argumentuji, že věcné, kompetentní řešení reálných problémů nelze, i kdyby dosud nebylo známo, nahradit "celospolečenskou diskusí".Pokud taková řešení nejsou známa mezi kompetentními lidmi, musí na nich zapracovat právě oni a domluvit se na nich. Podstatné je, že na Západě máme v mnoha zemích jasný důkaz toho, že věci lze dělat v různých oblastech mnohem lépe, než je děláme u nás (vezměme si např. právní rámec exekučních řízení, tam opravdu není moc co vymýšlet).

S projektem na vyčlenění 50 bytů rodinám v nouzi přišlo v roce 2016 koaliční hnutí Žít Brno, které chce pomáhat lidem bez přístřeší. Nejprve se město zaměřilo na rodiny s dětmi, které nemají domov, bydlí v ubytovnách, v azylových domech a podobně. Z 421 rodin v nouzi Brno minulý rok náhodně vylosovalo pět desítek a uzavřelo s nimi nájemní smlouvy. Nájemníci museli platit běžnou činži. Až na dvě z nich se všem rodinám podařilo byt udržet."

Ve svém článku jsem uváděl jako příklad brněnský projekt "rapid rehousing" (inspirovaný západní osvědčenou zkušeností), což je podle B. Kartouse "neziskový a občanský sektor", který musí suplovat politiku.Ale tak tomu není: rapid rehousing je projektem brněnské radnice a prosazuje ho tam politické hnutí Žít Brno. Cituji:Něco podobného by se asi dělo také v Praze, pokud by v ní zvítězilo hnutí Praha Sobě pana Čižinského. Je to konkrétní politická agenda.