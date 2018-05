Jak pomoci dezorientované části populace

3. 5. 2018

Má smysl, abyste se i nadále snažili “přilákat” takovéto čtenáře k sobě a dokázali jim třeba formou jednoduchých příkladů a řešení ukazovat, jak se problémy řeší jinde.



Na Váš původní postesk o tom, že na výzvu k nejpalčivějším problémům Česka nikdo nereagoval, si myslím, že je potřeba dát lidem trochu čas na reakce, aby o tom mohli trochu popřemýšlet a sepsat. Koneckonců ta diskuse se mezitím docela dobře rozvinula, píše Ladislav Jelínek.



Je ovšem potřeba velmi ocenit, že dáváte občas prostor občanům jako pan Mašek a jejich “světonázoru” s vědomím toho, že se nejedná o zanedbatelnou menšinu společnosti a že je třeba s nimi komunikovat. Plně souhlasím s tím, že je potřeba tyto názory brát vážně, diskutovat, vysvětlovat, …

Jenomže to zásadní spočívá v tom, že skupina lidí, které reprezentujete Vy nebo řada vašich dopisovatelů, ale i spousta jiných vzdělaných Čechů si nemohou porozumět s lidmi jako pan Mašek. I sám uvádíte, že jim nerozumíte. Je to přirozené. A ani důvody takového nedorozumění podle mého názoru nejsou tak složité. Vezměte v potaz Vaše dosavadní působení: kde jste žil a kolik míst jste za život navštívil, vzdělání a znalost jazyka, kolik a jakých knih jste přečetl, jaké filmy sledujete, kolika diskusí jste se už účastnil a dalo by se pokračovat dál. Naproti tomu, jak si chcete rozumět s lidmi, jejichž turistika obecně končí na Slapech s Bleskem v ruce… Takovéto lidé nejsou schopni složitého přemýšlení a patrně to ani nechtějí. To není kritika, to je fakt a Vy to určitě víte.

Přesto si ale myslím, že má smysl, abyste se i nadále snažili “přilákat” takovéto čtenáře k sobě a dokázali jim třeba formou jednoduchých příkladů a řešení ukazovat, jak se problémy řeší jinde. A když to jde jinde, proč by to nemohlo fungovat i u nás. Pošťouchnout takovéto lidi k přemýšlení, nikoli nakopávat… Ve vašich článcích byste měli patrně více stavět na předpokladu, že je tu stále významná část populace, která vám nemusí rozumět, ačkoli byste rádi i tuto skupinu chtěli oslovit.

Nemyslím si přesto, že byste to doposud dílem nedělali.

Ta zásadní výzva samozřejmě spočívá v tom, jak pomoci dezorientované části populace. Ačkoli to může znít hloupě, ale lidé, kteří nemají rozhled, nevidí jiné alternativy se možná dezorientovaně necítí. Naopak, kdokoli jim říká, že žijeme v komplexním a poměrně složitém světě, je patrně vyvádí z klidného snění. A to může být další zdroj hněvu, který na vás mají lidé jako pan Mašek nebo další.

Neustávejte ve vašem úsilí pozvednout vědění svých spoluobčanů.

Ladislav Jel

í

nek, Havl

íč

k

ů

v Brod