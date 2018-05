Já jim nerozumím

3. 5. 2018 / Jan Čulík

Po celou dobu, když člověk čte nespokojené, rasistické, xenofobní a nenávistné výkřiky, a výkřiky požadující vládu pevné ruky, je mým hlavním problémem zjistit, proč to ti lidé dělají, co je k těmto výkřikům motivuje a na jakých faktech, na jaké racionální strategii je to založeno.



Já lidem, jako je pan Mašek, či paní Kozlová, prostě nerozumím. Proč by někdo chtěl politiku, která jeho zemi v brzké době zničí?



Paní Kozlová se domnívá, že Miloš Zeman byl jednou zvolen, a tak se proti němu nesmí protestovat.

Je samozřejmě nesmysl protestovat proti výsledkům demokratických voleb (i když nedávno Maďaři zcela oprávněně v obrovských množstvích demonstrovali proti tvrdě nedemokratické MANIPULACI tamějších voleb, zcela oprávněně) - avšak není nesmysl protestovat demonstracemi proti prezidentovi, když šíří prokazatelné lži anebo porušuje zákon, případně když demokraticky zvolení politikové porušují demokratické principy a lidská práva.



Adolf Hitler byl také demokraticky zvolen, paní Kozlová. Znamená to, že musíme schválit, že vyhladit v koncentračních táborech 6 milionů židů, protože to učinil na základě demokratického rozhodnutí německého národa ve svobodných volbách? (kdy Němci určitě předem nevěděli, co bude dělat, a i když mnozí z nich vyvražďování židů schvalovali, přesto je to těžký zločin. Víme, že Václav Klaus by hrozně chtěl, aby lidi jednou za čtyři roky hlasovali ve volbách - nejlépe pro něho - a v čtyřletém mezidobí mezi volbami drželi hubu. Tak to ale opravdu v demokracii nefunguje.)



A proč ta nenávist proti inkluzi, a proti poskytnutí férových práv ženám a etnickým menšinám? Kvalita společnosti se měří tím, jak se chová vůči menšinám a znevýhodněným lidem. Bude skutečně prospívat české společnosti, pokud se invalidní děti zavřou do ústavů, bez kontaktu s normální společností, pokud se ženy pošlou do kuchyní a zakáže se jim dělat cokoliv smysluplného (přestože je známo, že to většinou dělají daleko lépe než muži) a budou se diskriminovat lidi s jinou barvou kůže, kteří, jako všichni imigranti, přinášejí každé zemi, do níž přijdou, obrovský prospěch, protože jsou nositeli nových, netradičních, inovativních přístupů a v konfrontaci s jinými zvyklostmi vznikají nové, vysoce prospěšné věci.



A "omezme vliv lidí se zahraniční zkušeností" a zbavme volebního práva lidi s dvojím občanstvím, právě ty, kteří mají zkušenost z toho, že srovnáváním, jak se dělají věci jinde, vznikají vysoce pozitivní řešení. Opravdu bude Česká republika prospívat, pokud se uzavře před všemi myšlenkami ze zahraničí a stane se normalizačním skanzenem sedmdesátých let?



Karl Marx psal, že společenské uspořádání každé éry je závislé na míře ekonomického rozvoje v té éře. Když lidi měli jen motyky, existovali šlechtici na hradech, vesničané okopávající políčka a feudální systém. Jakmile vznikly stroje, začal se rozvíjet kapitalismus.



Technologická a ekonomická situace v dnešní době a v budoucnosti zcela zjevně neodpovídá někdejší situaci v sedmdesátých a v osmdesátých letech a do té doby není možné se vrátit, ani po oplocení České republiky. Je nutno vymýšlet inovativní řešení, co se bude dělat, až technologie do několika málo let připraví 50 procent českého obyvatelstva o zaměstnání a první velká vlna nezaměstnanosti postihne řidiče kamionů, taxíků a veřejné dopravy, budou to v Evropě miliony lidí. Skutečně se tomu dá zabránit uzavřením hranic, vykopnutím lidí se zahraniční zkušeností a jiných etnik a vrácením se do minulosti?



Česká republika závisí z 30 procent na obchodní výměně s Německem. Na příkladu spektakulárně kolabujícího brexitu lze denodenně dramaticky sledovat, jak britská vláda vede své občany k ožebračenosti. Britští občané hlasovali při referendu o brexitu pro zrušení kola, a britská vláda se tedy snaží vyplnit jejich příkaz. Potíž je, že bez vynálezu kola se dost dobře nedá existovat. Tak se britská vláda snaží nahradit kola čtvercovými strukturami, ale aby vozy aspoň trochu jezdily, zoufale usiluje tak trochu otupit a zaoblit ty ostré hrany toho zaváděného čtverce, aby ta katastrofa nebyla tak vážná. Dosud nikdy v historii nezaváděla britská vláda politiku, která většinu britských občanů postihne tvrdou chudobou. A Británie závisí na obchodu s EU "jen" ze čtyřiceti procent. Češi si skutečně neuvědomují, jaký by to byl průšvih, jestliže ČR odejde z Evropské unie?



Sobotní konferenci v Cambridgi k 50. výročí Pražského jara 1968 uspořádali tamější čeští a slovenští studenti. Studuje jich tam, k mému překvapení, více než 150. Jsou to kultivovaní, vysoce inteligentní, jak rodnou češtinou či slovenštinou, tak angličtinou jako rodilí mluvčí hovořící mladí lidé. Pan Milan Mašek by jim zakázal návrat do České republiky, které mohou být po získání své zahraniční zkušenosti jedině ku prospěchu? Samozřejmě, mnoho z nich se do ČR už nevrátí, budou mít vynikající kariérní příležitosti po celém světě. Ale není tento brain drain pro ČR tak trochu škoda?



Co je pozitivního na "vládě pevné ruky", "monokulturním státě" a zákazu občanských aktivit? Návrh nebyl podložen žádným racionálním faktem, ani ostatní návrhy pana Maška.



Vždyť demokracie je diskuse a pouze z konfrontace různých názorů vznikají inteligentní řešení.



Je samozřejmě důležité hovořit s lidmi, kteří zastávají tyto názory a mají tyto touhy. Nemá smyslu a je i pro útočníka ponižující se jim vysmívat či jim nadávat. Avšak, jak jsem napsal v úvodu tohoto článku, já jim nerozumím. Nepředložili pro svou strategii pro Českou republiku jediný věcný argument, proč by byla pro zemi prospěšná.











