Sýrie: Levicový aktivista Rámí Hanáví mrtev

Syrský levicový aktivista Rámí Hanáví byl po šesti letech věznění oficiálně prohlášen za mrtvého. Jeden z prvních pokojných aktivistů proti Asadovu režimu byl zatčen v srpnu roku 2012, když rozděloval potraviny severozápadně od hlavního města Damašku. Podle režimních úřadů zemřel 27. prosince 2017.

#Syria leftist activist Rami Hanawi confirmed dead following almost 6 years of detention.

Rami, 1 of the earliest peaceful activists, was arrested in Aug 2012 while distributing food SW of #Damascus.

He died on 27 Dec 2017, his family was officially notified.