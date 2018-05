Právoplatně o ženách: Forenzní analýza vědeckého časopisu Reflex a Českého olympijského výboru

3. 5. 2018 / Bohumil Kartous

píše Sylvie Pýchová na adresu článku místopředsedy Českého olympijského výboru Zdeňka Haníka v nízkoprofilovém časopisu Reflex. Obdivuhodně dlouhý výlev oddaného sportovce je místy velmi upřímný, když popisuje degeneraci sportu na jednostranně zaměřené služebnictví, v tyršovském pojetí sportu jako "války", aby se autor začal zaobírat tím, na co je skutečný odborník, tedy ženami. Respektive ženou jako objektem svého celoživotního pozorování. " "Opravdu děkuji, že mi "konečně" někdo vysvětlil, jak to my ženy na světě máme... Že budeme číst takovéhle bláboly v 21. století, toho bych se bohdá nenadála,"na adresu. Obdivuhodně dlouhý výlev oddaného sportovce je místy velmi upřímný, když popisuje degeneraci sportu na jednostranně zaměřené služebnictví, v tyršovském pojetí sportu jako "války", aby se autor začal zaobírat tím, na co je skutečný odborník, tedy ženami. Respektive ženou jako objektem svého celoživotního pozorování. "

Žena je mužovo druhé já, které se k nám chová, jak se chováme my k němu," píše zaníceně místopředseda olympionik. Snížit ženy v jedné větě na jakési "ono", které reaguje jako nějaký organismus s méně vyvinutou nervovou soustavou na podněty "člověka - muže", to je úctyhodný výkon, jakého pravděpodobně není schopen jen tak lecjaký misogyn. Je možné, že se ve zbytku textu snaží autor cosi upřímně vysvětlit, obávám se ale, že po tom úvodu je to - řečeno sportovní hantýrkou - ztracený mač. "