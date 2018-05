Ďábel nosí pravdu

Hledání pravdy baví po drahná léta surového ďábla, on hledí, jak se lidičky pachtí za jejich nicotnou pravdou v neúrodných lánech poznání. Pravdomilové bývají usvědčeni z taktického lhaní – ve prospěch odpůrců smyšlené čistoty. V dnešní svobodné době můžete získat Zaručené informace, které v domácích médiích neobjevíte, jak je rok dlouhý – i to je však demokracie, potlačit nepřátelské bojůvky za návrat do minulosti. Bezmezná naivita politické drobotiny vede k pomalé záhubě demokratické výsadby. Záštita míru v nedohlednu, války provokují nezodpovědní hochštapleři, kteří vám namluví, že válka je zaručeným přínosem rozvoje svobodného světa, nu, kam se hrabe dinosauří osvěta. Společnost otupila. I zhloupla, zahloubána do tajemství ekonomického úspěchu; nosič bolavé pravdy ďábel mění neustále podobu, jeho bezohlednou filozofii, nebezpečnou vědu, vyschlou kulturu, vyhledává vhodné chasníky k šíření zla, i stovky neustálých metodicky propracovaných pomluv, probouzí v povahách labilních touhu státi se neurvalými žalobci – výslechy vybraných nepřátel podporuje za pomoci vládních kruhů, naše krutost se vyrovná hravě dobám středověkým. Každý z nás v sobě nosí špetku viru nepravosti. Přiznání není polehčující okolnost.