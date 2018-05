Trump přiznal, že zaplatil pornohvězdě 130 000 dolarů, aby mlčela o sexu s ním

4. 5. 2018

Donald Trump nyní přiznal, že pornohvězdě Stormy Daniels zaplatil 130 000 dolarů, aby mlčela o tom, že s ní měl pohlavní styk, navzdory tomu, že to dosud vehementně popíral.Odhalení ohrožuje Trumpa snad nejšpinavějším a právně nejškodlivějším skandálem jeho prezidentského úřadu a ve čtvrtek vyvolalo ohromené reakce od odborníků na etiku.Rudy Giuliani, bývalý primátor New Yorku a nyní jeden z Trumpových právníků, ve středu v televizi přiznal, že Trump poskytl svému osobnímu právníkovi Michaelu Cohenovi 130 000 dolarů, které Cohen jeho jménem vyplatil pornohvězdě Stormy Daniels.Pornohvězda, jejíž skutečné jméno je Stephanie Clifford, tvrdí, že měla pohlavní styk s Trumpem v roce 2006, několik měsíců poté, co Trumpova manželka Melania porodila Trumpovi syna - a dostala zaplaceno, aby o tom mlčela.Ještě minulý měsíc sdělil Trump reportérům, že o této platbě nic neví.Kritikové poukazují na to, že zamlčením této platby Trump porušil americký volební zákon. V osobním Trumpově formuláři, v němž přiznává, koho kdy platil, podaném 16. června 2017, se praví "žádný dluh Michaelu Cohenovi".Platba porušila i četné další právní předpisy a zákony.Britské Channel Four News ve čtvrtek večer bezvýsledně v rozhovorech s některými americkými činiteli zkoumaly otázku, jak je možné, že američtí pravicoví "znovuzrození" křesťané se mohli zbláznit ze sexuálních eskapád Billa Clintona, avšak sexuální eskapády Donalda Trumpa je nechávají chladnými a jejich podpora pro Trumpa zůstává neztenčena. Pokrytectví.Podrobnosti v angličtině ZDE