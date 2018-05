Video sdílené prorežimní facebookovou stránkou náhodou dokumentuje, jak bojovníci Asadova režimu loupí v palestinském táboře Jarmúk. Úroveň zničení v táboře je nezměrná, píše Elizabeth Tsurkov.

Video posted by a pro-regime Facebook page accidentally documents Assad regime fighters looting the Palestinian Yarmouk camp. Level of destruction in the camp is immense. https://t.co/rgNGBGINZS (watch toward the end of the video)