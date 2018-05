Katolická církev: O dlouhém víkendu smějí Poláci v pátek konzumovat párky, koncert metalové skupiny zakázán, polskou armádu posílí husaři na čtyřkolkách

Mezitím v Absurdistánu 68:

9. 5. 2018 / Tomasz Oryński

Ale možná se věci mění? Možná nyní, aspoň ve zdravotnictví, začíná být důležité, že někdo má kvalifikaci? Mladý pediatr, dr. Ciemięga, žaloval zdravotního experta státní televize TVP Jerzyho Ziębu - úspěšného šarlatána a léčitele, který šíří své proepidemické, pseudovědecké nesmysly ve státní televizi a rozhlase - poté, co ho Zięba obvinil, že "poškuzuje děti očkováním". Ziębovy výroky následovala onlinová nenávistná kampaň, kterou uspořádali jeho následovníci. Mladý lékař zjistil totožnost devíti těchto nenávistníků a ti budou nyní vyšetřování za šíření hate speech spolu se svým idolem. A navzdory tomu, že došlo k tak otevřenému útoku na experta státní televize TVP, zatím se neobjevily žádné známky toho, že by byl dr. Ciemięga zatčen pro korupci, anebo pošpiněn nějakým jiným skandálem. Je to pokrok?Ukazuje se, že protesty rodičů invalidních dětí byly také vlastně jen nedorozuměním. Dostanou svých 500 zlotých (3000 Kč), jak chtěli. Až na to, že se jim nemůže důvěřovat s hotovost í , tak dostanou svou pomoc v naturáliích anebo jako daňové úlevy. Někdo ve straně Právo a spravedlnost to zjevně dobře nepochopil a předpokládal, že jsou to rodiče, kteří trpí vážnými mentálními obtížemi, ne jejich děti.Ale ostatním Polákům, zejména těm s nízkými příjmy a s větším počtem dětí, kteří jsou součástí voličské základny strany Právo a spravedlnost, se s penězi důvěřovat může a ti se mohou i nadále těšit z finančních dotací od strany Právo a spravedlnost, jak to dokazuje její program přídavků na děti v hodnotě 500 zlotých (3000 Kč) na téměř každé dítě. A tito lidé si to taky řádně oslavili. Vzhledem k tomu, že 1. máj je Den dělníků a 3. květen je Den ústavy a obojí jsou to v Polsku státní svátky, Poláci si mohou vytvořit devět dlouhých dní volna. Celá země se úplně zastaví a všichni jdou ven opékat buřty. I církev chtěla zajistit, aby všichni relaxovali, a proto biskupové vydali dispens , že polští katolíci budou smět v pátek o dlouhém víkendu jíst i párky, přestože pátek má být pro katolíky bezmasý den. A jestliže i církev je ochotna porušovat Boží zákony docela bezdůvodně, je někdo vůbec překvapen, že církev ignoruje lidské zákony, kdykoliv se jí to hodí?Zdá se, že GDPR, nový evropský zákon o ochraně osobních dat, který vejde v platnost 25. května, na polskou katolickou církev velký dojem neudělal. Vydala pár dekretů, z jichž je naprosto jasné, že církev není ochotna vydat žádné informace , které během roku shromažďuje o občanech a o farnostech. GDPR například ustanovuje, že vy jako občané máte právo požadovat, aby instituce, která o vás má informace, je vymazala, a pokud je už nepotřebuje, musí váš požadavek splnit. Takže katolická církev v Polsku oznámila, že žádná data o občanech vymazávat nebude, ani o těch, kteří z církve odešli, protože je prý vždycky šance, že se apostata do církve jako ztracený syn zase navrátí, takže oni ty informace potřebují.Existuje jedna osoba, která si zaslouží být zapomenuta, ale zatím se to zdá být nemožné. Do tohoto seriálu článků stále se navracející postava Bartłomiej Misiewicz, bývalý pomocník bývalého ministra obrany Antoniho Macierewicze, se opět objevil na scéně, poté, co ho jedny pravicové noviny obvinily z korupčního skandálu. Misiewicz to odmítl jako "lži" a hrozí žalobou. Zdá se tedy, že se ho hned tak nezbavíme.Nicméně jsme se ale už zbavili toho odvážného projektu šíření mezinárodní reklamy pro Polsko vysláním závodní jachty po mořích celého světa. Polská národní nadace, státem financovaná organizace, která se snaží dělat světově reklamu Polsku a neustále se dopouští obrovských bot, oznámila, že s námořníkem Mateuszem Kusznierewiczem rozvazuje spolupráci. Jako důvod uvádějí "ztrátu důvěry" , holt zřejmě nejde o to, že Kusznierewicz není tak silně pro PiS, jak si mysleli? Kusznierewiczova organizace na druhé straně vydala prohlášení, v němž Polskou národní nadaci obviňuje, že porušila uzavřenou smlouvu. Podle ní tato organizace při přípravě jachty pro cestu kolem světa zbankrotovala a Nadace jim tu loď nekoupila (tady vidíte, jak málo vím já sám o cestování - já jsem si chtěl koupit dodávku a TEPRVE PAK ji konvertovat v obytný vůz - zjevně, profesionální přístup je to udělat obráceně, nejprve ji zkonvertovat a teprve pak ji koupit).Pokusy vlády dělat pozitivní reklamu Polsku v zahraničí, zdá se, všechny zcela selhávají. Vláda nemůže důvěřovat ani vlastním diplomatům. Ukázalo se, že si polské ministerstvo zahraničí povšimlo, že Polsko bylo nejméně stokrát "pomluveno", avšak ministerstvo se pokusilo použít svého diplomatického umu, namísto aby předhodili viníky polským prokurátorům , jak jim to ukládá nový kontroverzní zákon. Zatímco to dokazuje, že v polském diplomatickém sboru ještě zůstává pár lidí při smyslech, tito lidé mohou být potrestáni za to, že neplní své povinnosti a mohou být trestně stíháni - protože jejich úkolem není uvažovat o rozumnosti či nerozumnosti nějakého zákona - musejí ho plnit.A pak je tady ten problém toho památníku. Američané nerespektují oněch 22 000 polských válečných zajatců, které zavraždila sovětská NKVD v Katynu. Americké město Jersey Cit y chce katynský památník přesunout na jiné místo, protože socha muže, který je bodán bajonetem do zad, není zrovna vhodná pro park u moře, kam si chodí hrát malé děti s maminkami. Předseda polského Senátu zasáhl a v reakci na to ho primátor Jersey City charakterizoval jako "vtip, známého antisemitu a popírače holocaustu bez jakékoliv důvěryhodnosti". Zřejmě neslyšel o tom, že vztahy mezi Polskem a USA nikdy nebyly lepší... Rychle ho informovaly o tom, jaké to ve skutečnosti je, stovky útočných a urážlivých výroků od rozzuřených polských klávesnicových válečníků. Ano, to Polsku opravdu udělalo vynikající reklamu.Mariusz Muszyński, který byl protizákonně zvolen jako soudce Ústavního soudu, chce taky odstraňovat: chce odstranit z funkce občanského ombudsmana. Poté, co vyšlo najevo, že pracovní náplň Ústavního soudu byla protizákonně pozměněna v tom smyslu, že by o tomto požadavku rozhodovali tři protizákonně zvolení soudci, byl ten požadavek stažen. Ústavní soud toto stažení musel formálně potvrdit, ale "soudce" Muszyński nechal zaznamenat nesouhlasný názor, ve kterém blábolí o tom, proč by měl být ombudsman propuštěn. Vyvolalo to tak trochu pozdvižení: soudci Ústavního soudu mají být známi svými "mimořádně hlubokými právními znalostmi", avšak blábolit o něčem, nad čímž Ústavní soud nemá žádnou jurisdikci, je možno srovnat se situací, kdy nově zveřejněný návrh zákona obsahoval recept na jablkový koláč. Avšak toto není jediné nedávné nekonvenční chování pravicového politika. Během publicistického pořadu odvysílaného státní televizí TVP se diskutovalo o návrhu včlenit do reprezentativního pluku polské armády těžkou jízdní jednotku historických polských husarů . Na jejich legendárních uniformách byla křídla podobná křídlům andělů, a tak tahle konkrétní formace zaujímá mimořádné místo v mytologii polského nacionalismu. Jeden z účastníků této televizní diskuse, pravicový poslanec, zašel ještě o krok dál a navrhl, aby se "okřídlení husaři" stali pravidelnou součástí celé polské armády. Podle něho je to "seriozní koncepce" , protože těžká vojenská kavalérie prý může i dnes stále ještě být důležitou obrannou zbraní. Tedy jedině pokud použijí motorové čtyřkolky namísto koní. No ta původní křídla husarů prý měla na nepřítele hlavně psychologický dopad. To může opravdu fungovat. Dovedu si představit scénu, kdy moderní bojoví husaři pojedou na svých motorových čtyřkolkách přes bojiště a vysoko nad hlavou jim budou mávat andělská křídla. Je velmi pravděpodobné, že by nepřítel zemřel smíchem...Pokud se někdo nebojí, že zemře smíchem, může si přečíst esej od pana profesora Zybertowicze, poradce prezidenta Dudy. Podle této eseje nás dokáže nás jen strana Právo a spravedlnost zachránit před "podvodným parním válcem demo-liberálních křečí". Je to v souladu s předchozí knihou pana profesora, v níž varuje, že "už dnes probíhají procesy, které dohromady zřejmě povedou k fyzické likvidaci lidského druhu. Tato likvidace může mít různé formy - konec lidského světa, jak jsme ho znali, tedy s lidskými sebe si vědomými bytostmi žijícími v biologickém těle, které budou nahrazeny formami méně či více susceptibilními cyborgizaci, různé vědomé hybridní bytosti (například lidsko-zvířecí hybridní organismy), anebo naprosto virtuální mysl". Zjevně nás dokáže zachránit pouze strana Právo a spravedlnost, jinak nejenže polský národ přestane existovat, ale národ vytvářející tkáň nebude schopna vydat další vlastenecký impuls. Souhlasím s Adamem Leszczyńským ze serveru Oko.pres s: Kdyby pan profesor Zybertowicz napsal cyberpunkový sci-fi román, docela rád bych si ho přečetl...Avšak alespoň pan profesor Zybertowicz používá složitějšího jazyka. Stranou Právo a spravedlnost ovládaná státní televize se zřejmě dnes zaměřuje na naprosté idioty v divácké obci, a zjevně to přiznává i Stanisław Piotrowicz, poslanec za stranu PiS. Stanisław Piotrowicz údajně řekl během setkání se svými voliči, že "to, co vysílá TVP, uráží intelekt" a dokonce i někteří voliči strany Právo a spravedlnost to mohou shledat nestravitelným, ale cílem je oslovit tou televizí co největší množství lidí. Zřejmě někde slyšela strana Právo a spravedlnost, že tři idioti dokáží přehlasovat dva génie, a usoudila, že to je zřejmě způsob, jak se udržet u moci...Pro ty, kdo namísto toho, aby se dívali na TVP, by rádi poslouchali něco jiného, začíná být život trochu složitější. Samozřejmě nikdo se zatím ještě nesnaží ovládnout protivládní média jako v Rusku nebo v Maďarsku, avšak musel být odvolán koncert legendární švédské blackmetalové skupiny Marduk. Navzdory námitkám místních radních ze strany Právo a spravedlnost organizátoři odmítli koncert zrušit, a tak se v noci do klubu, kde se měl konat, vloupali neznámí pachatelé a ukradli kus trubky a vodoměr. Druhý den ráno, podivnou shodou okolností, se v klubu objevili inspektoři z hygienické stanice a klub uzavřeli, protože v něm nebyla k dispozici tekoucí voda.Jiné vysvětlení událostí poskytl majitel budovy: navzdory mnoha varováním neudržoval klub prostor kolem budovy v čistotě, a proto byla jeho nájemní smlouva s okamžitou platností zrušena. Trubka a vodoměr byly záměrně odstraněny, protože budova bude stržena, aby mohlo být rozšířeno parkoviště blízkého hotelu. S plánovaným koncertem blackmetalové skupiny to nemá vůbec nic společného, tvrdí Ewa Stefanowska-Ożóg , právní zástupkyně majitelů budovy, která je náhodou také známá katolická aktivistka...Avšak stále ještě existují určité věci, které lidi spojují, navzdory konfliktům v Polsku. Jak Radosław Sikorski z Občanské platformy, tak Antoni Macierewicz ze strany Právo a spravedlnost chtějí zbourat známý varšavský Palác vědy a kultury. Rozdíl spočívá v tom, že Antoni Macierewicz ho chce nahradit. Obřím "Sloupem slávy polské armády, na jehož vrcholu bude socha Panny Marie, hejtmanka Polska". Socha se má stát oslavou vítězství Poláků v polsko-bolševické válce z roku 1920, kterou by Poláci bez zásahu Panny Marie nevyhráli...Je to docela ironické: když Sověti konečně Polsko ovládli, dali nám palác KULTURY A VĚDY. Strana Právo a spravedlnost jej chce nahradit prázdným vlastenectvím a pověrou....