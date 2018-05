Izraelsko-íránský konflikt je nevyhnutelný. Rusko si musí vybrat, na čí stranu se postaví

9. 5. 2018

Izraelský tisk informuje o přípravě raketového útoku na vojenské objekty Cahalu na severu Izraele prováděné íránským Sborem strážců islámské revoluce, píše Aleksandr Šarkovskij.

Vojenští pozorovatelé informují o připravovaném raketovém útoku z území Sýrie. Přitom se odvolávají na zdroje v izraelských vojenských kruzích. Podle dostupných zdrojů už byl určitý počet balistických raket dopraven do Sýrie a rozmístěn na palebných pozicích. Připravuje se dodávka ještě většího počtu. Je možné, že tento veřejný přísun informací pro tisk je ideologickou přípravou k rozsáhlým leteckým úderům na vojenské objekty v Sýrii. S ohledem na to, že ve východní části Středomoří se nachází úderné uskupení s letadlovou lodí USA (U.S.S. Harry S. Truman a zhruba desítka útočných plavidel) to vše zní více než hrozivě.

Izraelští novináři píšou dost impulzívní formou, že Írán má v úmyslu pomstít se, přičemž použije všechny šíitské síly v Sýrii, včetně libanonské militarizované skupiny Hizballáh a šíitských milic přisunutých z jiných zemí (íránští, iráčtí šíité, afghánští Hazárové a další). Ale přitom připomínají, že Írán má v úmyslu krýt se za zmíněná uskupení a v žádném případě nevstupovat do otevřeného vojenského konfliktu s Izraelem.

Již dříve vešla ve známost informace z ministerstva obrany Ruské federace, že ruské uskupení v Sýrii se bude nacházet nikoliv pouze na základnách v Tartúsu a Hmejmímu, ale i v dalších bodech, což sebou nevyhnutelně nese potřebu rozmístění dalších prostředků protivzdušné obrany. Je dost pravděpodobné, že objekty, kde se nacházejí ruské síly, mohou být také vystaveny raketovým a leteckým úderům Cahalu a koalice. V každém případě, i kdyby k tomu nedošlo, bude Moskva muset znovu přijmout nepříjemné rozhodnutí - klást odpor Izraeli a koalici, nebo zůstat jednoduše pozorovatelem, i kdyby náhodou došlo k palbě na objekty, kde se nacházejí ruští vojáci.

Celý text v ruštině: ZDE