Proč nám vládnou nekvalitní politici?

Pak by snad zemi vedli lidé schopnější. Vedle odbornosti je samozřejmě třeba požadovat i sociální cítění kandidátů.

Také by bylo dobré změnit volební systém tak, aby daleko více pravomocí měli voliči, než stranické sekretariáty. Dobrým příkladem by mohl být volební systém finský, kde volič dává straně hlas tím, že na její kandidátce zaškrtne jen jednoho jediného kandidáta (toho, komu nejvíce věří). Podstatné je pak to, že získaná křesla neobsazují kandidáti, které na prvá místa napsala strana, ale ti, kteří byli voliči zaškrtnuti nejčastěji. Není to pochopitelně všelék, ale určitě by se jednalo o změnu k lepšímu.

P.S. Zatímco výběr zboží za kapitalismu je opravdu pestrý, s výběrem politiků je to naopak velmi žalostné.