Když Andrej Babiš důvěru získá, už ji nikdy neztratí

To jenom "abychom nebyli překvapení". Na rozdíl od vztahů mezi lidmi se u vlády důvěra snadno získává, ale těžko ztrácí. Pokud navrhovaná vláda (menšinová s podporou KSČM) získá důvěru, už o ni pravděpodobně nikdy v tomto volebním období nepřijde. Andrej Babiš může poté, co se skupinka soc-dem ministrů naučí trefit do svého kanclu, tyto ministry klidně odvolat, vyměnit, či dělat cokoli jiného proti koaliční smlouvě. Tím sice "skončí koalice", ale vláda s důvěrou a plným mandátem ne, a k prohlasování potřebných zákonů Babiš už svého bývalého koaličního partnera nepotřebuje. Žádná vláda v demisi, ale plnohodnotná vláda s plným mandátem.