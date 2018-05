Akademická konference šíří trestné protipolské myšlenky, strana PiS a invalidní děti a cenné rady katolického kněze do manželství

Mezitím v Absurdistánu 69:

15. 5. 2018 / Tomasz Oryński





Foto: Ať jedí koláče!



Dobře, já vím, že jsem o tom už v minulosti vtipkoval, ale tentokrát je to vážné- Polská policie a spravedlnost se konečně daly do práce a snaží se bojovat proti hate speech a proti extremismu. Problémem ale je, že tentokrát z toho sami dělají vtip.



Pohlédněme na tento případ: V roce 2016 rozvinuli fotbaloví chuligáni z Varšavy transparent, který informoval, mezi jiným, deník Gazeta wyborcza, šěfredaktora polské mutace týdeníku Newsweek Tomasze Lise, který je otevřeně proti straně Právo a spravedlnost, televizní moderátorku Moniku Olejnik a "další kurvy", že budou viset. Nebylo to lehké. Nejprve se tím případem prokuratura odmítla zabývat. Podle prokurátorky Agnieszky Małyszky "to byl prostě jen nezdvořilý způsob jak vyjádřit svůj politický názor". Podle ní by se to nemělo považovat za hrozbu, protože to heslo "nebylo moc přesně vyjádřeno" a ... netýkalo se nikoho osobně.

Świat według RMF itp.



Pędzi jakby chart ze smyczy...

- Tygrys, wydawco! Tygrys! - krzyczy.

- Tygrys?... - wydawca się zapyta.

- Ach, lew może!... Miał kopyta

Straszne! Trzy czy cztery nogi,

Paszczę taką! Przy tym rogi...

Idzie wydawca, ludność cała,

Patrzą... a tu myszka mała. pic.twitter.com/xCCddbFEoL — Antoni Macierewicz (@Macierewicz_A) May 10, 2018

Proti tomuto rozhodnutí se samozřejmě postižení odvolali a soud donutil prokurátory, aby věc začali zkoumat podrobněji. Prokurátoři vyšetřovali a nalezli tři muže, kteří transparent umístili na tribunu ve stadionu. Jeden z nich prokurátory ujistil, že si nebyl vědom hesla na tomto transparentu, protože mu byl transparent dán složený a vzhledem k tomu, že ho rozložil shora dolů, dověděl se, co na něm vlastně je napsáno, až poté, co ho uviděl v přenosu v televizi. Druzí dva muži taky za nic nemohli, takže byl případ odložen , vzhledem k tomu, zejména, že se prokurátorům nepodařilo zjistit, kdo ta slova napsal.Je štěstí, že nový případ by měl být daleko jednodušší. Konec konců v tomto případě nevstoupila policie na fotbalový stadion, ale na akademickou konferenci . Byla informována o tom, že na konferenci pravděpodobně dochází k "protinárodní činnosti", nebo že někdo tam dělá reklamu "totalitním myšlenkám". A tentokrát je naprosto jasné, kdo co napsal: program konference lze najít na internetu , takže pokud se obvinění potvrdí, bude lehké potrestat pachatele. A je jich docela několik - konec konců šlo o interdisciplinární konferenci, během níž debatovali filozofové, sociologové a politologové o tom, zda jsou myšlenky Karla Marxe a jeho následovníků stále ještě relevantní pro dnešní svět...Tohle je důsledek onoho kontroverzního nového zákona, který zavedla strana Právo a spravedlnost a který rozčílil Izrael, ale zjevně ten zákon nepostihuje jen lidi v zahraničí, což je trochu znepokojující, protože lidi v zahraničí se mohou kvůli tomu zákonu zlobit, anebo se mu mohou smát, jenže lidé žijící v Polsku se mohou dostat do potíží. A to, že tohoto nového zákona se nyní používá k cenzuře akademické debaty v Polsku, avšak ten zákon je naprosto bezmocný, pokud by Polsko bylo v zahraničních médiích skutečně nějak pomlouváno, jen dokazuje, jak nesmyslný a pitomý je tento zákon. Protože co by si mohla strana Právo a spravedlnost počít s nedávným článkem, který vyšel na idnes.cz, kde na čtenáře křičí velký titulek “Polákům odebírají na Západě stále více dětí, jde o stovky případů” , zatímco v malých písmenech se ke konci článku přiznává, že “se nedá říci, že by Poláci byli nějakou mimořádnou skupinou, v níž by byly děti rodinám odebírány výrazně častěji než v případě Britů či Němců”? Strana Právo a spravedlnost proti tomu nemůže udělat nic. Takže jediným důsledkem tohoto blbého zákona je, že brzo takových článků nebude zapotřebí: čeští čtenáři, namísto toho, aby se mohli těšit z pocitu nadřazenosti poté, co si přečtou nějaké přehnané nesmysly na serveru IDnes, se však mohou dnes Polsku posmívat kvůli autentické skutečnosti, že v naší zemi mohou být v dnešní době filozofové, debatující o Karlu Marxovi, považováni za zločince, kteří šíří protipolské, totalitní myšlenky.A co se stane dál? Zajímalo by měl, jestliže bude stranou Právo a spravedlnost ovládaný Institut národní paměti (polský ÚSTR) studovat nacistické a stalinské zločiny spáchané v Polsku, bude tento institut také obviněn z šíření totalitních myšlenek? Možná, že to také vysvětluje, proč politikové ze strany Právo a spravedlnost odmítají hovořit s rodiči invalidních dětí, kteří protestují tím, že okupují chodby v polském parlamentě. Možná, že se obávají, že budou obžalováni, že šíří nemoce, nebo něco takového?Ne, tím to není, Těm poslancům jsou ti rodiče invalidních dětí prostě úplně u pr.... Strana Právo a spravedlnost má zájem jen o to dávat peníze svým kamarádům, nebo, pokud je to nutné, své voličské základně. Demonstranti prosí kohokoliv ze strany Právo a spravedlnost, aby jim po minutu či dvě naslouchal, avšak pro prezidenta Dudu a premiéra Morawieckého to nedopadlo dobře. Museli čelit (oprávněným) obviněním z pokrytectví, takže novým přístupem strany Právo a spravedlnost nyní je, že demonstrantům prostě její poslanci jen ukazují záda. Tento záběr z materiálu TVN se na internetu v Polsku rozšířil virálně:Ta dáma vpředu je poslankyně PiS Bernadetta Krynica, které se předtím vyjádřila, že "nalezne nějaký paragraf" na potrestání demonstrantů za to, že "týrají své děti" (zacházela by s nimi relativně mírně, v jednom interview se vyjádřila, že lidi, jako jsem já, "udavači, kteří informují cizí země o polských záležitostech", by měli viset) . Tento obrázek se stal symbolem přístupu strany Právo a spravedlnost k obyčejným lidem - slov není zapotřebí, i když musím říct, že když jsem viděl tento obrázek s podtitulkem "Ať jedí koláče!", bylo to smutným způsobem velmi komické.Všeobecně vzato poklesla úroveň veřejné debaty, jak ji vedou poslanci strany Právo a spravedlnost, úplně na dno, a pravděpodobně nyní klesá někde až k jádru Zeměkoule. Podívejme se na tento interview s Dominikem Tarczyńským. Na otázku, co si myslí o návrhu Guy Verhofstadta podmínit rozdávání dotací z Evropské unie dodržováním zákonnosti, což znamená, že by velmi brzo mohly být dotace pro Polsko z EU zmrazeny, Tarczyński odpověděl: "Já navrhuju zmrazit jeho mozek." Podle Tarczyńského nemá Verhofstadt právo hovořit o zákonnosti, protože v Belgii neexistuje ústavní soud. A měl by přestat blábolit o tom, že chce změnit křesťanské, evropské hodnoty v levicový extremismus. Na otázku, co si myslí Tarczyński o názoru Jeana-Claude Junckera, že by se neměl Karl Marx obviňovat ze zločinů komunistických režimů, odpověděl Tarczyńsi: "Rád bych, aby pan Juncker přestal zneužívat alkoholu. Jem hrdým vnuken Prokletého vojáka (bojovníka proti komunismu v Polsku po druhé světové válce)." Tarczyński blábolil dál, ale to už stačí.Existuje starý polský vtip o chlapci, jehož zesměšnil klaun v cirkusu. Tatínek mu řekl: "Nic si z toho nedělej, příště sem půjdem se strýčkem Waldekem, ten je mistrem vtipné a ostré protireakce, takže toho klauna pěkně usadí". A tak jdou znovu do cirkusu a tentokrát si klaun dobírá strýčka Waldeka. Strýček Waldek chvíli poslouchá klaunovy vtipy na něho, pak se postaví, pohrozí pěstí a vykřikne: "Di ty blbej klaune do prdele!" Zdá se, že se pan Tarczyński naučil své schopnosti debatovat od strýčka Waldeka.Antoni Macierewicz se pokusil reagovat trochu chytřeji. Když média napsala o další dopravní nehodě, v níž se octla jeho limuzína, zveřejnil toto na Twitteru:





No, milý pane bývalý ministře, přestože možná rozumím vaší frustraci, pozornost médií znovu připoutala skutečnost, že stále máte k dispozici vládní limuzínu a ochranu vojenské policie, přestože už jste jen řadovým poslancem, a chabý pokus o poezii ze školky s moralistním vyústěním nemůže skrýt skutečnost, že váš řidič zase udělal chybu. A mimochodem, jak je vlastně možné, že Antoni Macierewicz má pořád tyto mimořádné výsady? No, když ještě byl ministrem, poskytl vládní limuzínu a ochranu od vojenské policie šéfovi vyšetřovací komise o Smolensku. Tedy: sobě. Během své nedávné schůzky z obyvateli města Opoczno řekl, že vláda strany Právo a spravedlnost se jen snaží, co jen může, plnit vůli Poláků, kteří činí ta pravá rozhodnutí. Dokážu věřit tomu, že si skutečně myslí, že Poláci si přejí, aby dál jezdil po zemi v luxusních limuzínách, placených z jejich daní...Avšak Macierewicz není jediný člověk, který pociťuje touhu šířit svou moudrost mezi masy. Nedávno se rozhodl Otec Franciszek Głód, kněz a filozof, poskytnout určité rady do manželství. A tak, podle něho, "Muž, po práci, je velmi vyčerpaný. Potřebuje pochvalu a pak odpočinek. Nedá se od něho očekávat, že hned bude dělat nějakou jinou práci. Manželky by to měly vědět!" Už ovšem pan farář neporadil, co má dělat manželka, když je po příchodu z práce také unavená. Ale jeho účet na Twitteru je plný zajímavých rad pro manželství. Pokud by bylo možno nějak cestovat zpět časem, abychom viděli, jak vypadal život v rocem 1880, názory Otce Głóda na manželství jsou dobrým příkladem takového jevu.Jiný kněz zveřejnil na twitteru tento obrázek s výrokem "Udržte to tak!"





Je zjevné, že polská katolická církev by moc chtěla, aby se Polsko vrátilo do roku 1880.Avšak někteří moudří lidé vědí, jak používat moci katolické církve k svému prospěchu. V podkarpatském okrese, dobře známém tím, že je v Polsku nejkonzervativnější, si místní podnikatel objednal mši svatou za účelem "Božího požehnání pro další rozvoj benzínové stanice v Niebylci". Je to naprostý génius: informovat místní lidi, že dříve uzavřená benzínová stanice byla znovu otevřena, by stálo prostřednictvím reklamy a billboardů celý majlant. A za pár stovek zlotých, nebo kolik se dnes platí za mši svatou, nejen že všichni ve farnosti to teď vědí, ale ty informace dokonce rozšířila i celostátní média!Ale církev by se měla připravit na konkurenci. Vzniká totiž nové náboženství, Ve výše zmíněné podkarpatské oblastei se bude konat soutěž pro žáky na oslavu stého výročí vzniku nezávislého Polska. Žáci se mají účastnit elaboráty vypracovanými na jedno z pěti témat: - Činnost Lecha Kaczyńského v antikomunistické opozici.- Odborový svaz Solidarita, Lech Kaczyński, svatý Jan Pavel II - společná role pro budování Polska po roce 1989- Prezident Lech Kaczyński jako vůdce středo a východoevropských zemí- Historická politická strategie prezidenta Lecha Kaczyńského- Přístup Lecha Kaczyńského k životu. Je správné být věrný až do konce?Vždycky jsem si, já naivka, myslel, že Polsko vděčí za svůj návrat na mapu Evropy v roce 1918 lidem, jako byl Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski - jestli tedy opravdu potřebujeme nějaké hrdiny z pravicové části politické scény. Avšak Lech Kaczyński? Dokonce i Karl Marx se zasloužil víc v boji o nezávislost Polska - je známo, že byl energickým stoupencem nezávislého Polska. A přece, jestliže ho můžeme obvinit ze stalinských zvěrstev, možná by dávalo ještě větší smysl ho udělat národním hrdinou polské nezávislosti? Určitě daleko větším, než je Lech Kaczyński, který se narodil až 30 let po roce 1918?