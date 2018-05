Pozvánka

17. 5. 2018

Hněv je ve mně

Hněv je vně mě

“Hněv je emocí, která je stále všudypřítomnější a prostupuje zkušenost našeho každodenního života. Je výsledkem nespokojenosti s turbulentními změnami, reakcí na zdánlivou bezmoc do nich zasáhnout stejně jako principem útlaku, sebeobranou nebo druhem humoru. Cyklus Agora 2018 si dává za cíl nahlédnout téma hněvu z různých perspektiv, vyventilovat skryté i zjevné příčiny a přiblížit se tak katharzi, očištění.”

m.p. - kurátor cyklu

V rámci Agory se představí řada lokálních i mezinárodních umělců, pro které se hněv stal stěžejním tématem. Program je vystavěn na základě otevřených dílen, které jsou zdarma otevřeny pro veřejnost, a na základě uměleckého rezidenčního programu v Cross Attic.

Speciálním hostem bude Jackie Walker z Londýna, která se ocitla pod nenávistnými útoky ze strany společnosti, médií a některých spolupracovníků pro její kritické výroky k izraelské politice vůči Palestině.



Pátek 18/5 bude vyhrazen rezidentním umělcům spojených s Cross Attic. V rámci několikadenního workshopu vedeného argentinskou divadelnicí Carolinou Arandiou vznikne performativní miniatura What Lies Besides the Haters, která pomocí praxe objektového divadla prozkoumá příčiny naší vnitřní nenávisti jako jednu z odpovědí na stále vzrůstající atmosféru nenávisti prostupující naši společnost.

Svou premiéru bude mít v rámci pátečního cyklu pouliční představení Chameleon ohledávající témata přizpůsobování se, splývání se společností a popírání vlastní originality. Za představením stojí Jakub Urban, který je dlouhodobě umělecky spjat s kolektivem Mime Prague, Sacra Circus nebo Tantehorse.



V sobotu 19/5 se pak představí Jackie Walker. Jackie byla donedávna uznávanou členkou a vicepředsedkyní labouristického hnutí Momentum, které vzniklo na podporu Jeremy Corbyna. Na její kritiku Izraele okamžitě zareagovala média i veřejnost a Jackie byla ihned osočena z antisemitismu, přestože ona sama je židovkou, a octla se pod téměř nepřetržitou vlnou urážek a demonizování její osoby jak na sociálních sítích, tak v médiích. Tato praxe vůči kritikům izraelské politiky trvá již velice dlouho a s šancí levicového lídra labouristů, Jeremy Corbyna, který je znám svou konzistentní podporou osvobození Palestiny, na premiérské křeslo, se tento tlak podobný honu na čarodějnice jen stupňuje. Monodrama The Lynching je příběhem o novodobém lynčování, o překročení společenských tabu, o našem dobrovolném zavírání očí před problémy, se kterými se nechceme vypořádat.



Součástí večera bude i promítání dokumentárního filmu Al Jazeery o izraelské lobby v britské společnosti a pop-up výstava Okno do Gazy palestinského uměleckého fotografa Fadi Thabeta. Vystaveny budou jeho nejnovější fotografie zobrazující prostý život v Pásmu Gazy.

PROGRAM



18/5 [vstupné: dobrovolné] 19:30 Jakub Urban - Chameleon (premiéra - divadlo) 20:30 What Lies Besides the Haters (performance)



19/5 [vstupné: https://goo.gl/1gYfnK] 19:00 The Lobby (dokument) 20:00 Jackie Walker - The Lynching (divadlo) 21:00 Okno do Gazy (výstava - diskuze)



Cross Attic (Cross Club) Plynární 23, Praha 7

https://crossattic.com/

https://www.facebook.com/events/1654936571268459/

AGORA 2018 Agora jako časoprostor veřejného života. Agora jako prostranství pro svobodné vyjádření názorů. Agora jako esenciální inspirace pro jakékoliv performativní umění, které se snaží reflektovat pnutí, nálady a současný stav společnosti. Agora jako místo setkání nad současnými tématy.