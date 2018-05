Vyhodí Trump kvůli Kimovi Johna Boltona?

17. 5. 2018



Zuřivý útok KLDR na nového Trumpova poradce pro národní bezpečnost Johna Boltona, jestřába, který požaduje, aby se Severní Korea vzdala všech jaderných zbraní tak, jako Libye (což ovšem v očích Severokorejců vyvolává obraz zabitého Muammara Kaddáfího, ležícího kdesi v příkopě, právě proto se Kim Jong-un jaderných zbraní nikdy nevzdá), donutil Donalda Trumpa uvažovat o tom, zda John Boltona odvolat z funkce.



Součástí Trumpova plánu pro setkání s Kim Jong-une v Singapuru 12. června byla nejasnost ohledně toho, co "kompletní denuklearizace korejského poloostrova" znamená. Pro Pchjongjang je to tekutý termín, který označuje dlouhodobý proces mnohostranného odzbrojování všech světových velmocí, mezi něž Severní Korea nyní patří také jako jaderná mocnost.Trumpova vláda si myslela, že to znamená, že je Kim ochoten se vzdát svého nynějšího jaderného arzenálu. Ministr zahraničí Mike Pompeo, který byl nedávno v Severní Koreji, byl ochoten s tou mnohoznačností a nejasností žít, aspoň do té schůzky dne 12. června. V televizi Pompeo dokonce zamlžil americký postoj v této věci, že cílem vyjednávání má být, aby Severní Korea jadernými zbraněmi neohrožovala USA, což by teoreticky mělo umožnit Pchjong-jangu si některé jaderné zbraně ponechat.Avšak Bolton pak v televizi rovnou řekl, že KLDR se musí vzdát všech svých jaderných zbraní "podle libyjského modelu" a odeslat štěpný materiál do USA. Bolton je v Severní Koreji dobře znám - přesvědčil vládu George W. Bushe, aby odstoupila od jaderné dohody podepsané r. 1994. Severokorejský režim ho tehdy odsoudil jako "lidské hovno" a "upíra". Ve středu konstatoval Kim Kye-gwan, náměstek severokorejského premiéra, že "ho i nadále považujeme za zcela odporného".Trump velmi stojí o to, aby jeho setkání s Kimem aspoň dočasně vypadalo úspěšně. Je tedy možné, že v nadcházejících dnech Boltona vyhodí z funkce. Trumpova tisková mluvčí se už ve středu od Boltonova "libyjského modelu" pro KLDR jasně distancovala.Podrobnosti v angličtině ZDE