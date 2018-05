Londýnské vládě: Už se jednou ohledně brexitu konečně probuďte!

18. 5. 2018

Brexit je pro Brity matkou všech problémů a irská hranice je jejich neřešitelné jádro. Je neřešitelné, protože londýnská vláda má příliš mnoho požadavků a nabízí příliš málo ústupků. Vůbec si neuvědomuje slabost svého postavení a sílu rozhodnosti svých evropských partnerů, píše v časopise Prospect Jonathan Lis.



Volba, před kterou nyní stojí Theresa Mayová, je jednoduchá a zdrcující: Buď bude celá Británie dál součástí jednotného evropského trhu a celní unie, anebo vytvoří hranici v Irském moři mezi Británií a Severním Irskem. Jasně řečeno: Buď Británie přijme volný pohyb lidí z EU, anebo vytvoří obchodní bariéry uvnitř Británie.

Z historických, politických a hospodářských důvodů nebude Dublin tolerovat jakoukoliv pevnou, tedy jakýmkoliv způsobe viditelnou, hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Má-li se Severní Irsko po brexitu vyhnout celním kontrolám, bude muset zůstat plně v evropské celní unii, a má-li se vyhnout regulačním kontrolám zemědělských i jiných výrobků, bude muset být součástí jednotného evropského trhu.To ale není všechno. Evropská unie nedovolí Londýnu, aby narušil jednotu evropského trhu jen tím, že do něho bude posílat své zboží. Pokud bude chtít Londýn mít volnou výměnu zboží s EU, aby se vyhnul hranici v Irském moři, bude muset dovolit i volný pohyb služeb, kapitálu - i osob.Pokud Londýn toto řešení odmítne, bude muset Británie spáchat sebevraždu a odejít z EU bez jakékoliv dohody. To povede ke krachu ekonomiky, přestanou létat letadla a Británie ztratí přes noc přístup k jadernému materiálu pro elektrárny i pro zdravotnictví.Hlavním zdrojem problému severoirské hranice je mír v Severním Irsku, avšak příliš mnoho anglických stoupenců brexitu to neví, anebo to nechtějí vědět. Mír v Severním Irsku je křehký a je založen na delikátní rovnováze. Během nedávné návštěvy jsem si všiml, že i slovo "Severní" na silniční ceduli "Severní Irsko" bylo někým vymazáno. Vysocí činitelé policie v Severním Irsku varují, že jakékoliv zavedení pohraniční infrastruktury povede k obnovení terorismu proti ní.Složitost brexitu je děsivá, ale stejně děsivá je jeho jednoduchost. Londýn chce příliš mnoho věcí, o nichž mu daleko mocnější lidi vysvětlují, že je mít nemůže. Jádrem problému jsou opačné zájmy a asymetrická moc. Poprvé za mnoho století je Británie velmi slabá - ale stále si to ještě neuvědomila.Podrobnosti v angličtině ZDE