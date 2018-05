Třináct nepříjemných pravd o tom, co se děje v Gaze

18. 5. 2018





Skutečnost je daleko horší a zmatenější, než jak vám tvrdí ideologové z obou stran



Yair Rosenberg na serveru Tablet shrnul třináct důležitých skutečností ohledně toho, co se děje v Gaze, kde izraelská armáda střelbou zabíjí neozbrojené demonstranty. Jeho analýza, kterou novinář Nick Cohen z týdeníku Observer označuje za "dosud nejlepší", nefandí ani jedné straně, ale - podobně jako to dělají nejslušnější západní sdělovací prostředky - hovoří o osudu obyčejných lidí. (Srovnáním jeho analýzy s četnými jinými zdroji jsme v ní však nalezli nejméně jednu nepřesnost, na něž poukazujeme, nebo je doplňujeme v poznámce.)

This video shows Palestinians in Gaza shooting down an Israeli drone moments after it released tear gas https://t.co/YLS1CDiJGV pic.twitter.com/CPwQh3Vpzq — CNN (@CNN) May 15, 2018

1. Pondělní protesty nebyly protesty proti tomu, že prezident Trump přesunul americké velvyslanectví do Jeruzaléma. Konají se už od března. Jsou součástí toho, čemu demonstranti říkají "Velký pochod návratu" - tedy návratu tam, kde je dnes Izrael. Skutečnost, že tyto dlouhodobé palestinské protesty mnoho sdělovacích prostředků zkreslilo jako reakci na Trumpa, zakryla dvě znepokojující skutečnosti: Zaprvé, svět drtivou většinou ignoruje opravdu děsivou situaci Palestinců a je ochoten jí věnovat pozornost jen v tom případě, když ji lze nepřesvědčivě spojit s Trumpem. Zadruhé, mnoho Palestinců nechce jen svůj vlastní stát a ukončení okupace palestinských osad, která začala r. 1967, ale i likvidaci izraelského státu, který byl založen r. 1948. (V té době bylo území dnešního Izraele etnicky očištěno od 700 000 Palestinců, kteří byli vyhnáni ze svých domovů, anebo museli utéci.)2. Izraelská blokáda Gazy je daleko tvrdší, než čeho je zapotřebí pro bezpečnost Izraele a v mnoha případech je svévolná a kontraproduktivní. Omezení dovozu a vývozu potravin a zeleniny se každoročně mění. To, co je povoleno vyvážet a dovážet jeden rok, je druhý rok zakázáno, takže palestinští farmáři nemohou plánovat, co mají pěstovat. Omezení volného pohybu v Gaze a na Západním břehu Jordánu bývají také zbytečně přísná a přehnaná. Zabraňuje to pohybu nejen teroristů, ale i rodin a studentů. Americké ministerstvo zahraničí bylo nedávno nuceno odebrat všechna fullbrightovská stipendia, udělená palestinským studentům pro studium v USA, protože je Izrael do zahraničí prostě nepustil. Dnes oficiální izraelská politika brání Gazanům v cestě do zahraničí, pokud neslíbí, že budou pryč celý rok. Tyto otázky měly být řešeny už dávno, jak na to poukazuje dopis prominentních amerických senátorů, včetně Bernieho Sanderse a Elizabeth Warrenové.3. Hamás, který ovládá Gazu, je autoritářský teokratický režim, který ve své chartě požaduje genocidu židů, zavraždil desítky izraelských civilistů, utlačuje palestinské ženy a tvrdě pronásleduje náboženské a sexuální menšiny. USA, Kanada a EU jej považuje za teroristickou organizaci. (Reportérka britských Channel 4 News Lindsey Hilsum konstatovala ve vysílání tento týden z Jeruzaléma, že vedení Hamasu je dnes přestárlé, nekompetentní a slabé a není schopno řádně artikulovat zájmy Palestinců.)4. Tvrdá izraelská blokáda přispěla k ožebračení Gazy. K tomu také přispěla naprostá neschopnost Hamásu vládnout a uspokojovat základní potřeby lidí žijících v této enklávě. Hamás vydává peníze především na své zaměstnance a na budování podzemních tunelů pro útoky v Izraeli. Tato teroristická organizace dává stále přednost zabíjení Izraelců před životy svých palestinských bratrů.5. Mnoho z mnoha tisíc demonstrantů na hranici v Gaze, jak toto pondělí, tak v předchozích týdnech, byli pokojní občané, míroví a neozbrojení, jak se může přesvědčit každý z těchto videí:6. Hamás manipuluje mnoho těchto demonstrantů, aby se bezděky dostali k plotu na dostřel izraelských vojáků. Hamás veřejně přiznal, že manipuluje občany Gazy jako kanónenfutr pro své vojenské operace.7. Nikoliv nevýznamný počet demonstrantů byl ozbrojen, takže mohli sestřelit izraelský dron se slzným plynem:Široce šířené instrukce v arabštině na Facebooku požadovaly, aby si demonstranti "přinesli nůž, dýku, nebo zbraň, pokud ji máte". (JIné instrukce na demonstranty apelovaly, aby přišli neozbrojeni.) Hamas dále podporuje násilí tím, že platí finanční odškodné zraněným osobám a rodinám usmrcených osob. Hamás a jedna islamistická džihádistická skupina tvrdí, že mnoho zabitých osob byli jejich operativci a zveřejnila jejich fotografie v uniformě. Ve středu oznámil člen politického byra Hamásu Salah al_Bardawil, že 50 ze 62 usmrcených osob byli členové Hamásu.Navzdory tvrzení Izraele však tato fakta automaticky neospravedlňují žádnou konkrétní izraelskou reakci na každého zraněného či usmrceného Palestince. Jen informují o realitě této hrozby.8. Je neférové argumentovat, že Gazané by měli protestovat proti špatné vládě Hamasu a ne proti Izraeli. Zaprvé to není binární volba, protože k jejich tragické situaci přispívají jak Hamás, tak Izrael. Zadruhé, jakýkoliv veřejný disent proti Hamásu je nebezpečný. A Gazané nemohou hlasovat proti Hamásu ve volbách, protože Hamás poté, co v roce 2006 vyhrál volby, převzal moc a další volby zakázal. Hamás má v průzkumech veřejného mínění v Gaze nyní velmi malou podporu, ale Gazané nemají možnost svou nespokojenost proti Hamásu jakkoliv vyjádřit. Protest proti Izraeli je možností ventilovat frustraci a Hamás to podporuje.9. V tomto ohledu Hamás zvyšuje chaos a raněné a mrtvé vznikající z protestů tím, že dovoluje demonstrantům, aby opakovaně zapalovali přechod v Kerem Šalom, což je pro Gazu hlavní přístup mezinárodní a humanitární pomoci, a odmítá kamiony, které přivážejí potřebné potraviny a zásoby z Izraele.10. Hodně toho, co vidíte o Gaze na sociálních sítích, není ve skutečnosti pravda. Například video palestinského mrtvého, který se údajně pod rubášem pohybuje, je čtyři let staré video z Egypta. Také není pravda, že Izrael usmrtil slzným plynem osmiměsíční nemluvně. To dítě zemřelo na nemoc srdce. V éře fake news by si měli čtenáři zvlášť dávat pozor na nepotvrzené informace, které jen potvrzují jejich zaujatost.11. Existují konstruktivní řešení pro problémy Gazy, které by zlepšily situaci palestinského obyvatelstva a rozptýlily by bezpečnostní obavy Izraelců. Avšak tyto užitečné informace se virálně nešíří na sociálních sítích, takže jste o nich asi neslyšeli.12. Je zapotřebí opravdu nezávislého, respektovaného vyšetřování taktiky Izraele a praxe jeho armády v Gaze, aby bylo zneužívání moci potrestáno a aby vznikly mezinárodně uznávané předpisy, jak mají Izrael a další státy jednat s takovýmito situacemi na jejich hranicích. OSN, která každoročně Izrael odsuzuje, a jejíž nechvalně známou zaujatost proti Izraeli odsoudila Obamova velvyslankyně u OSN Samantha Power, zjevně nemá důvěryhodnost takové vyšetřování provést. Avšak Amerika, Kanada a Evropská unie by to dokázat mohly.13. Avšak protože celé debatě o chování Izraele dominují absolutisté, kteří trvají na tom, že buď je Izrael naprosto bez viny, anebo že Izrael svévolně masakruje náhodné Palestince, rozumné vyšetřování toho, co Izrael udělal správně a co neudělal správně, se zřejmě konat nebude.Kompletní článek v angličtině ZDE