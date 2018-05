Česká oligarchická struktura se hroutí

18. 5. 2018 / Bohumil Kartous

Tak dlouho se jezdí pro investice do Číny, až se začne dominově rozpadat oligarchie jedné malé středoevropské země. Zvlášť, když to vše mají v rukou hochštapleři, které k těmto příležitostem vynesl zjevně nesoudný a k silným impulsům netečný prezident., je svědectvím o tom, že na velmi chatrných základech postavená konstrukce finančních spekulací padá poté, když se vypařil její základní kámen. Tedy věřme, že se panu poradci pana prezidenta Zemana nic zlého nestalo, nicméně "letadlu", do kterého naložil celou prezidentskou kancelář, došlo vysoko ve vzduchu palivo. Přistávat se bude na justičních dvorech. Kdyby šlo jen o Tvrdíka, Nejedlého a Mynáře, nedělo by se zase nic tak strašného, prostě by byl jen zdiskreditován prezident ČR. Jenže v tom letadle sedí majitelé J&T, tím pádem tam sedí i klaun Soukup, sedí tam ale také PPF a někde v zadních řadách je spousta černých pasažérů, kteří si nyní horečnatě nasazují kyslíkové masky. Nutno říct, že zbytečně...





Vedle toho je tu ale mnoho dalších, kteří se domnívali, že se Zemanem se do Číny lítá pro velké peníze. V první řadě je to samotná skupina J&T, jejíž majitelé jsou nyní v dost nezáviděníhodné situaci. Mediální prohlášení o o jakýchsi "bonitních aktivech", která má údajně v CEFC Europe zajišťovat krizový management, a jež jsou mediálně reprezentovaná někdejším sídlem Živnobanky v Praze, administrativně obchodním komplexem Florentinum nebo fotbalovým klubem Slávie a jejím stadionem, jsou pravděpodobně směřována ke klientům banky.





Je to takové hodně levné placebo. Tahle "bonitní aktiva" jsou zatížena vysokými dluhy. Není tajemstvím, a komentují to i různí mediální ekonomičtí analytici (ostatně i v odkazovaném textu o odvolání Tvrdíka), že CEFC si brala obrovské úvěry s naprosto iracionálním zúročením. Je možné, že někde v pozadí byl plán, jak peníze "vytradovat", aby koza zůstala celá a aby se ji podařilo naklonovat, čímž by se uspokojily "letecké" sny nejen J&T, nýbrž i různých Tvrdíků a vůbec všech dobrých mužů Miloše Zemana.





Pokud by se podařilo navýšit podíl CEFC v J&T, jak se plánovalo, fanoušci česko - čínského přátelství by dnes bouřlivě slavili v Lánech a Miloš Zeman by na TV Barrandov představoval svým voličům, jak bude chutnat mléko a strdí produkované za pomocí čínského kapitálu. Jenže to by musel být poradce Jie Ťien - Ming stále považován na čínské straně za přítele, což není, a hlavně by musela Česká národní banka schválit celý obchod, což - pravděpodobně v předzvěsti událostí v současnosti probíhajících - neschválila. Letadlo se po jistou dobu udržovalo ve vzduchu jen díky snům a nadějím cestujících, nicméně ta se rozvratem přátelství na věčné časy vypařila podobně rychle, jako poradce.





Majitel nízkoprofilových médií Jaromír Soukup pravděpodobně také čekal na to, až se podaří přitáhnout do ČR podstatnější balík peněz, aby mohl živit svou TV Barrandov a sytit obecenstvo udržující u moci Zemana, Okamuru a další populisty. Jemu se evidentně vůbec nelíbí, co J&T udělala, protože je tím s vysokou pravděpodobností odříznut od zdrojů a bude nyní muset řešit, co s cirkusem, který si sám na sebe nevydělá. Zdali to přispěje k pročištění mediální scény v ČR, není zdaleka jisté. Dokážu si velmi dobře představit, že parazitovi typu Valenty, jenž ostatně probíhaly v minulosti nemalé obchodní transakce, by se značka TV Barrandov skvěle hodila do jeho sbírky.





A tak se do Číny létalo za peníze PPF a J&T. Bude zajímavé, jestli budou cesty českému státu zpětně vyúčtovány jako zmařená investice. Letadlo je ale plné dalších pasažérů. Není tajností, že mezi J&T a PPF, finanční skupinou vlastněnou Petrem Kellnerem, probíhaly v minulosti nemalé obchodní transakce, a to ve směru od PPF k J&T. Obě skupiny spojuje také postava prezidenta Miloše Zemana, shodou okolností právě na tématu Číny a možných obchodních vztahů, které měl český prezident díky svým skvělým poradcům a konexím pomoci zajistit.





Přes J&T se do problémů dostane pravděpodobně řada dalších "černých pasažérů", kteří rozhodně nemají potřebu se chlubit tím, že v tomto bankovním ústavu s vysoce poškozeným kreditem v zahraničí založili účty. Důsledkem rozpadu "letadla" bude potřeba zhojit své sny i reálné investice, což se pravděpodobně projeví ve více či méně otevřeném nepřátelství doposud spolupracujících českých oligarchických skupin. Seriál tedy pravděpodobně teprve začíná a slibuje kvalitní diváckou zábavu...

Upozorňovali jsme v Britských listech už dříve, že. Důsledky pro zúčastněné na české straně bude ještě možné sledovat v zábavném seriálu na pokračování, neboť když se jednou letadlo rozsype, lítají šroubky a kdo je poblíž, toho trefí. Možná i dost natvrdo.