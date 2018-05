Lidská rasa tvoří jen 0,01% veškerého života, avšak už zlikvidovala více než 80% divoce žijících savců

21. 5. 2018





Překvapením také je, že v mořích žije jen 1 procento živé hmoty. Většina života žije na pevnině a velká jeho část - osmina - jsou bakterie hluboko pod povrchem Zeměkoule.





Proměna života na této planetě v důsledku lidské činnosti vedla vědce k tomu, že chtějí vyhlásit novou éru - antropocene. Jedním z charakteristických rysů této éry jso kůstky domácích kuřat a slepic, které jsou nyní po celé Zeměkouli všudypřítomné.





Nová studie zjistila, že drůbež, pěstovaná člověkem na farmách, tvoří dnes 70 procent veškerého ptactva na této planetě. Jen 30 procent ptactva žije v divočině. 60 procent veškerých savců je dobytek, většinou krávy a prasata, 36 procent savců jsou lidé a jen 4 procenta savců jsou zvířata žijící v divočině.





Zničení životního prostředí pro život zvířat v divočině vedlo k tomu, co mnoho vědců považuje za šestou největší vlnu vyhlazování zvířat, k níž došlo během historie planety Země, trvající čtyři miliardy let. Asi polovina zvířectva na této planetě zahynula za posledních padesát let.





Ve srovnání s dobou, než člověk začal působit jako zemědělec a než začala průmyslová revoluice, přežila jen šestina divoce žijících savců, od myší až po slony. V oceánech po třech stoletích lovu velryb přežívá jen pětina mořských tvorů.









Podrobnosti v angličtině ZDE