Německo: Členové ultrapravicové AfD za ruské peníze navštívili Moskvu

23. 5. 2018

Média informují, že tři členové ultrapravicové strany AfD během volební kampaně v roce 2017 letěli do Moskvy za peníze záhadného sponzora. Cesty se zúčastnili bývalá představitelka strany Frauke Petryová, její manžel a další člen strany.

Strana během volební kampaně v roce 2017 obdržela sponzorovaný let. Informují o tom německá média s odvoláním na ruské zdroje. Tehdejší představitelka strany Frauke Petryová, její manžel a europoslanec Marcus Pretzell a tehdejší předseda celostátního shromáždění strany Julian Flak v únoru 2017 odletěli soukromým letadlem do Moskvy, napsal list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Flak a Pretzell zprávu potvrdili, zatímco Petryová, která spolu s manželem stranu opustila, mlčí, ačkoliv nepopírá, že v únoru 2017 byla v Moskvě. Předseda zahraničního výboru Bundestagu Norbert Röttgen (CDU) požaduje od AfD vysvětlení.

"Pro kterého státního nebo spolkového parlamentního reprezentanta by ruský sponzor najal soukromé letadlo a zaplatil 25 000 eur?," zeptal se předseda v rozhovoru pro FAZ.

Pretzell tvrdí, že politici v Moskvě byli jako soukromé osoby. Pokud tam cestovali jako europoslanci, měli by předložit jména osob, které jejich let zaplatily - což Petryová a Pretzell neučinili. Pokud by byl let shledán příjmem podle německého zákona o politických stranách, který zakazuje financování kampaní z prostoru mimo EU, bude považován za nezákonný kampaňový příspěvek.

Rusko si vybudovalo vztahy s ultrapravicovými stranami po celé Evropě a po světě a využívá sociální média k vytváření podpory pro rasistické a xenofobní kandidáty. Nicméně až dosud neexistovaly zprávy o přímých finančních vazbách mezi Moskvy a AfD.

Zatím není jasné, kdo přesně let do Moskvy zaplatil.

Celý text v angličtině: ZDE