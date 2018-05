Trump: Schůzka s Kimem se možná přece jen uskuteční

25. 5. 2018













Donald Trump se vyjádřil, že vrcholná schůzka s Kim Jong-unem se možná přece jen uskuteční, a to dokonce i v plánovaný den 12. června. Je to další dramatický obrat o 180 stupňů prot Trumpa, který včera schůzku dramaticky zrušil.





"Oni to velmi chtějí uskutečnit. My bychom to také rádi udělali," řekl Trump. Na dotaz, zda KLDR "hraje hry", odpověděl Trump: "Všichni hrají hry."





"My vyjadřujeme svou ochotu sednout si tváří v tvář s USA a vyřešit otázky v kteroukoliv dobu a v jakémkoliv formátu," uvedl náměstek severokorejského ministra zahraničí Kim Kye-gwan v prohlášení. Trump to prohlášení v pátek přivítal jako "vřelé a produktivní".





KLDR obviňuje ze zrušení schůzky Spojené státy. Systematicky se prezentuje jako motor pokroku. Kim Jong-un o sobě vytváří obraz odpovědného státníka, ve srovnání se zbrklým Trumpem.





Podrobnosti v angličtině ZDE