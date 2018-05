Julia Skripalová vystoupila na veřejnosti

23. 5. 2018

Yulia #Skripal’s handwritten statement - in English and Russian - issued via Reuters pic.twitter.com/1DIByRExdL — Sarah Rainsford (@sarahrainsford) May 23, 2018

Julia Skripalová poskytla výše uvedený rozhovor tiskové kanceláři Reuters. Uvedla v něm, že by se časem ráda vrátila do Ruska, ale že zatím nevyžaduje pomoc ruského velvyslanectví v Británii. "Přicestovala jsem do Británie za svým otcem 3. března, jako i pravidelně předtím v minulosti. Po 20 dnech v komatu jsem se probudila a bylo mi sděleno, že jsme oba byli otráveni," uvedla. "Stále ještě je pro mně obtížné se vyrovnat s tim, že jsme se oba stali terčem útoku. Měli jsme velké štěstí, že jsme tento pokus o atentát přežili.Naše uzdravování bylo pomalé a nesmírně bolestivé. Nechci popisovat podrobnosti, ale fyzická léčba byla invazivní, bolestivá a deprimující.Můj život byl obrácen vzhůru nohama zdrcujícími změnami, které na mě byly vrženy, jak fyzickými, tak emocionálními. Beru jen den po dni a chci pomáhat pečovat o svého otce, než se plně uzdraví. V dlouhodobé perspektivě doufám, že se vrátím do své země."Julia Skripalová také předala novinářům prohlášení napsané v ruštině a v angličtině. Ruská verze obsahuje několik škrtů a oprav. Poté, co obě prohlášení přečetla do kamery, podepsala je. Odmítla odpovídat na jakékoliv otázky.Podrobnosti v angličtině ZDE