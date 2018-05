Šašek přijel, bo radní města Kocourkova sní o zbrojních zakázkách

24. 5. 2018 / Bohumil Kartous

Autor obrázku: Jáchym Bohumil Kartous







Militantní demagog Steve Bannon nejprve prostřednictvím ohlupující kampaně a Breitbartu, amerických Parlamentních listů, pomohl Trumpovi vyhrát volby. Následně se ukázalo, že jeho vize návratu k nacionalismu a "nadvládě" nevzdělaného bílého muže, kterého právě Trump reprezentuje, není jen marketing pro kampaň, nýbrž že tento člověk si to skutečně myslí. Bannon je fanatik, a tak musel Bílý dům a pozici hlavního stratégů americké geopolitiky brzy opustit. Znamenal pro US podobné ohrožení, jako Mynář, Nejedlý či Tvrdík pro ČR, byť v trochu jiném slova smyslu. Nicméně kontrolní mechanismy v USA fungují přeci jen poněkud lépe, a tak Bannon už je dnes jen "ten, co plácá ještě větší nesmysly než Trump". Právě tento člověk byl českým zbrojním lobbyistou Strnadem, který je napojen na prezidentskou kancelář a doprovází Miloše Zemana na zahraničních cestách, pozván do ČR,. Tento krok zástupce zdiskreditované společnosti, která. Jen houšť a více. Pokud budou pochybné české aktivity na mezinárodním poli pokračovat tímto směrem, můžeme se začít těšit z ozdravného procesu...