Komunismus nebyl totalitní režim

Komunismus projevoval totalitní tendence v prvním pětíletí své existence, do Stalinovy smrti, kdy kopíroval vražedné praktiky stalinského režimu v Sovětském svazu (a mimochodem fyzicky likvidoval i své vlastní vysoce postavené činitele jako Rudolfa Slánského, jak to nyní dokumentuje Český rozhlas nově objevenými otřesnými nahrávkami). Stalin "mobilizoval" svůj národ i vyvražďováním vlastních vysoce postavených spojenců - aby si ve vedení státu nemohl nikdo být jist svou mocí. (Koho to víc zajímá, ať si přečte klasickou studii Roberta Conquesta The Great Terror.) Režim v Československu existující do roku 1953 byl skutečně vražedný a je nutno to otevřeně a pořád opakovat. Je naprosto obscénní, pokud existují v ČR dnes politikové, či veřejní činitelé, či kdokoliv, kdo to popírají či bagatelizují.





Po Stalinově smrti došlo po dobu přibližně sedmi osmi let ke stagnaci, kdy se ale mezitím v mocenských strukturách prosadili mnozí původně nadšení stalinští idealisté., kteří zjistili, že je režim obelhal a namísto ideální utopie uvrhl zemi do područí mocnosti fungující se středověkou krutostí. V polovině padesátých let, kdy v Sovětském svazu docházelo k liberalizaci a k přiznání, že Stalinův režim byl vražedný, to československé komunisty konsternovalo, protože nemohli přiznat, že nesou na stalinských zločinech vinu.





Nicméně tlak zhrzených komunistických idealistů - reformátorů - vedl k tomu, že se postupné prosadila liberalizace a zejména v polovině šedesátých let byl život v Československu sice pořád relativně chudý, ale zdá se mi - a nedovedu si to dost dobře vysvětlit - o HODNĚ civilizovanější než dnes. Od té doby úroveň obyvatelstva české kotliny o hodně poklesla.





Probírám se v těchto dnech bibliografickými údaji v mnohodílné rozsáhlé publikaci Český hraný film - teď jsem v šedesátých letech. Skoro každý druhý celovečerní film tehdy získával ceny na mezinárodních festivalech v zahraničí. Československá kinematografie byla tehdy založena na humanistickém, demokratickém, osvícenském celoevropském hodnotovém systému - proto oslovovala lidi po celém světě. To všechno je dneska pryč - současný českých film je podivně východňárský.





Po sovětské invazi pak zavládlo politické pokrytectví a potřeba provádět nesmyslné politické rituály, za což byla odměna chalupy na venkově, přetopené byty v panelácích, škodovka a barevná televize a jídlo, co hrdlo ráčí. Peníze nebyl problém, když člověk byl ochoten se veřejně pošpinit, což nic neznamenalo, protože nikdo v ty oficiální bláboly nevěřil a všichni věděli, že kolaborovat se musí.





S výjimkou raných padesátých let však tohle NEBYLA TOTALITA a zneužívání výrazu "totalita" jen diskredituje oprávněný odpor vůči praktikám komunsitickému režimu, které byly daleko sofistikovanější a jemnější.





To samozřejmě neznamená, že by dnes v ČR neexistovala pátá kolona, která by chtěla prosadit zemanovské lži a babišovské autoritářství a že značné části české veřejnosti jde o špek, ne o svobodu a demokracii.





NIcméně nejnovější průzkumy veřejného mínění, které potvrzují posílení prozápadních postojů českých občanů, jsou poněkud povzbuzující. To ovšem neznamená, že by v Česku převládl rozumný diskurs, který by vůbec věděl, co je demokracie, co by Češi měli podporovat a jak by se měli ve svém vlastním zájmu chovat.





Bouření proti tzv. "totalitě" - která po většinu komunistického režimu neexistovala, je vytvářením slaměného panáka a diskreditací důležitého boje proti autoritářským tendencím některých dnešních českých občanů.





Nedělejme to. Hesla jako "Komunismus bolí dodnes" oprávněnou kritiku autoritářského režimu, který v Československu vládl, jen diskreditují.





Vězme, že bohužel odpor určité části společnosti proti dnešnímu statu quo vyvolaly za posledních třicet let postkomunistické české vlády - prosazováním pouze svých vlastních osobních zájmů, anebo zájmů svých podnikatelských lobbistů, a absolutním ignorováním zájmů občanů. Není divu, že jsou někteří občané rozčarováni. V zemi, kde je deset procent obyvatelstva zotročeno jinde v Evropě nezákonnými a parazitními exekucemi, to vůbec není překvapivé.

