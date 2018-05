Zmaří Trumpův Bílý dům usmiřovací tendence na Korejském poloostrově?

22. 5. 2018 / Daniel Veselý

Přestože Donald Trump a jeho spolupracovníci do Oválné pracovny kandidovali s příslibem učinit Ameriku znovu velkou, na mezinárodní scéně si počínají jako ze řetězu utržená demoliční četa. Sotva stačili pohřbít klíčovou dohodu s Íránem (JCPOA), která podle amerického a izraelského vojenského a bezpečnostního establishmentu zajišťovala bezpečnost na regionální a světové úrovni, už se po hlavě vrhají do dalšího mezinárodního průšvihu. Ve vážném ohrožení se totiž ocitají slibné usmiřovací tendence na Korejském poloostrově a mužem v pozadí, který žene Spojené státy do propasti, není nikdo jiný než John Bolton.