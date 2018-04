Předáci Severní i Jižní Koreje přislíbili "trvající mír" pro korejský poloostrov

27. 4. 2018





Na vrcholné schůzce severokorejského předáka Kim Jong-una a jihokorejského prezidenta Moon Jae-ina vydali oba představitelé společné prohlášení, které neobsahovalo mnoho podrobnosti, avšak před schůzkou Kim Jong-una s Donaldem Trumpem působilo optimisticky.

Tato "Panmunjomská deklarace", pojmenovaná po vesnici, kde bylo uzavřeno v padesátých letech příměří a kde se páteční rozhovory konaly, přislíbila, že obě Koreje budou usilovat o kompletní denuklearizaci korejského poloostrova. To by ovšem znamenalo podstatné ústupky ze strany USA.Oba předáci přislíbili, že spolu budou pravidelně hovořit telefonicky a že se budou častěji scházet. Další jejich vrcholná schůzka bude v Pchyongyangu na podzim. Chtějí sjednotit rodiny rozdělené korejskou válkou a zlepšit dopravní spojení mezi oběma zeměmi.Od úterý také obě země přestanou vysílat na hranicích proti druhé zemi z reproduktorů propagandu. Přestanou také do druhé země posílat podvratné letáky.Donald Trump napsal k tomu na Twitteru: "Dějí se dobré věci, ale až čas ukáže."Podrobnosti v angličtině ZDE