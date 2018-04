Velké širé rodné žluté lány

30. 4. 2018 / Jiří Hlavenka



Smysl zemědělských dotací, tak jak byl v EU zaveden (Francie a další) je v podpoře malých rodinných farem, k zachování vzorců života a práce na vesnicích, k zachování malých podniků, k dosažení tolik žádoucí pestrosti a lokální produkce (stovky odrůd plodin, lokální gastronomie, speciality z masa a mléčných výrobků...). U nás se to vlivem obrovského lobbingu (Agrární komora - lidé jako Veleba a další) převrátilo v pravý opak, tedy v podporu obřího agroprůmyslu a naopak ve ztížení života malých farem. Babiš je v tomto jen jedním kolečkem celého soustrojí, byť tím zdaleka největším.

Nastavením dotačních politik (do velké míry je to v našich rukou) a dalších parametrů (například přísné podmínky pro malé farmáře s živočišnou výrobou) je v ČR nejvhodnější pěstování plodiny na velké ploše, která se pak sklidí a prodá nastojato.Tohle je ušito na míru velkým zemědělským subjektům (což není jenom Agrofert), tedy agroprůmyslníkům hospodařícím na obřích plochách. Pro ně je to nejsnazší cesta k zisku. Jiné metody zemědělství - například zelinářství a ovocnářství, živočišná výroba, výroba finálních produktů namísto prodávání "suroviny" - jsou pracné, pro velkofarmu je to "páračka" a vlastně to ani v obřím měřítku, kde se jede hlavně na úspory (málo zaměstnanců, masivní mechanizace, obří stroje, úspory z rozsahu při nákupu a prodeji) nejde moc zorganizovat.