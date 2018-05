Klíšťová encefalitida - proočkovanost ČR cca 23 % - Rakousko 90 %

Jsem důchodce, ročník 1940, občas jsem pro Vás překládal, píše Milan Lelek.



Tento týden jsem se s manželkou nechali přeočkovat na klíšťovou encefalitidu.



Náklady, cca 740 Kč, plus vpich 100 Kč. Něco přes 800 Kč. Pro řadu běžných důchodců cca 10 % měsíčního příjmu důchodu.



Proto a jen proto ta nízká proočkovanost.



Ano, s uctivou žádostí a po předložení nezbytných dokladů (předpis a výpis z lékárny s rodným číslem a jmenným potvrzením o vpichu od lékaře) dostanu 500 Kč zpět do třech týdnů.



Manželka je u jiné pojišťovny, tam dostane 300 Kč zpět.



Na internetu stáhnout a vyplnit žádost, přiložit výše uvedené doklady a poslat za cca 10 Kč poštou do Prahy na centrálu.



Není to pro běžného penzistu jednoduché. Náklady na internet měsíčně cca 400 Kč, tiskárna a pod.



Zdraví Vás



Milan Lelek



Pozn. JČ: Tak v tvrdě kapitalistické Británii by důchodci, nezaměstnaní a studenti vůbec za léky ani za lékařské úkony neplatili. Lékařské úkony jsou tam zadarmo pro všechny, občané si zdravotnictví platí ve sdruženém národním pojištění. Ve Skotsku se na rozdíl od Anglie neplatí vůbec nic za lékařské recepty a pacienti nic nedoplácejí. V civilizovaných zemích se uznává, že společnost musí v základních věcech své slabé občany chránit.

