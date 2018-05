Ano, vládnou nám emoce! Nemůžeme potlačovat sami sebe

Proč to nepřiznat, i já jsem cloumán emocemi. Vůbec mě to není proti mysli. Spíše naopak.









Uvedu příklad. Slyším americkou angličtinu a vypínám uši. Nesnáším ji a ani sám nevím proč.

Možná proto, že zhruba před 2 léty si vnučka ze svého studijního pobytu v Norsku přivezla 3 kamarády, Američany. Možná byli dobří ve svém studijním oboru. Jinak to byli, z mého pohledu, naprostí tupouni a ignoranti. Něco tak omezeného jsem ještě neviděl. Nicméně, jejich sebevědomí by se dalo rozdávat. Usmívali se snad i při používání toalety.





Jednou za 3 týdny si chodím zastřílet svými 4, legálně drženými krátkými zbraněmi. Na střelnici se scházím s lidmi stejné "krevní skupiny". Měl by jste slyšet ty názory a nálady.

Zděsil by jste se.





Tradičně střílíme na 20 m, polosilueta, je to terč, který používá i česká policie. Je to nějaký přičmoudlý muž s pistolí v ruce. Výsledky byly mnohdy žalostné.





Po té, co majitel střelnice dal do provozu terče, jednoznačně odkazující na Araby, tedy ta klasická zahalení, naše výsledky šly nejméně o 30% nahoru. Tomu se říká emoční motivace.





Někdy stačí poslouchat názory lidí v MHD, zvláště po té, co nastoupí početná romská rodina a neobtěžuje se označit jízdenku. Případná revize probíhá za neskutečného řevu a osočování nás, ostatních v tramvaji za "píče gádžovské, rasistické." A že ještě uvidíme...





Racionálně bychom měli říci, že se jedná o diskriminaci minority.Emočně ? Kdyby v tu ránu někdo celou tu černou tlupu srovnal pořádným bejčákem na jednu hromadu, dočká se frenetického potlesku.





Tak vidíte, má pravdu P. Hartman. S emocemi se nedá bojovat. Bylo by to popření sebe sama. Jak jistě uznáte, páchat násilí sám na sobě by dokázal málokdo.





S přáním všeho dobrého J. Kapusta.