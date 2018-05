Niemöllerovo varování v ČR neplatí?

3. 5. 2018 / Jan Čulík

Martin Niemöller (1892-1984) byl známý protestantský pastor, který veřejně vystupoval jako kritik Adolfa Hitlera a strávil posledních sedm let vlády nacistů v Německu v koncentračních táborech.





"Nejprve přišli pro socialisty a já jsem proti tomu nepromluvil -

protože jsem nebyl socialista.





Pak přišli pro odboráře a já jsem proti tomu nepromluvil -

protože jsem nebyl odborář.





Pak přišli pro židy a já jsem proti tomu nepromluvil -

protože jsem nebyl žid.





Pak přišli pro mne -

a už nezbyl nikdo, kdo by se postavil na mou obranu."





Je to varovná citace, které se často používá k argumentaci, proč je nutno bránit svobodu a demokracii - protože totalita nakonec zničí každého.





Možná ale, že ve střední Evropě toto varování nefunguje - protože se Češi během dvacátého století dokonale naučili konformovat vůči každému režimu a myslí si, že vždycky přežijí. (Ono to tak dobře nefunguje, viz příklad Sýrie, kde jsou dnes bez rozdílu vražděni všichni - a nikdy nevíme, koho si autoritářský režim zamane pronásledovat. Ovšem Čechy to nepřesvědčí - zkušeností mnoha z nich je, že v důsledku konformismu se dá přežít.)





Ve více než deseti českých hraných filmech vzniklých po roce 1989 najdete motiv kritiky vůči disidentovi, který se snaží vystoupit a usilovat o zlepšení poměrů. Většinová společnost ho za to odsoudí, "protože tím ohrožuje její bezpečnost".