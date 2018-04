Uvažujme o tom jak vypracovat účinné metody na obranu občanů v české společnosti

30. 4. 2018 / Jan Čulík





vyzval českou veřejnost před několika dny Bohumil Kartous. No tedy, ne že bychom byli zahlceni reakcemi a návrhy . kromě dvou příspěvků na fóru Britských listů jsme v podstatě nedostali nic. Čtenáři zjevně považují za důležitější žabomyší války na české politické scéně, než aby byli ochotni zamyslet se nad tím, co jsou nejzávažnější problémy dnešní doby, které drasticky ovlivní v budoucnosti jejich životy, anebo už dnes drasticky záporně ovlivňují problémy jejich spoluobčanů, ale koho by to zajímalo, že? Nejenže se čeští občané v současnosti většinou zabývají absolutními blbostmi, než aby řešili skutečné závažné problémy, které katastrofálním způsobem ovlivní jejich život, ale je smutným faktem, že i těch málo lidí, kteří si závažné problémy uvědomují, nebo které stát a jeho krutost a primitivismus drtí a ničí, často nemají tušení jak efektivně jednat a přimět politiky k razantní a účinné akci pro zlepšení poměrů v české společnosti. (Rozdávání koblih to nebude.) Jaké jsou nejpalčivější problémy české společnosti? Pojďte je pomoci shromáždit, vyzval českou veřejnost před několika dny Bohumil Kartous. No tedy, ne že bychom byli zahlceni reakcemi a návrhy . kromě dvou příspěvků na fóru Britských listů jsme v podstatě nedostali nic. Čtenáři zjevně považují za důležitější žabomyší války na české politické scéně, než aby byli ochotni zamyslet se nad tím, co jsou nejzávažnější problémy dnešní doby, které drasticky ovlivní v budoucnosti jejich životy, anebo už dnes drasticky záporně ovlivňují problémy jejich spoluobčanů, ale koho by to zajímalo, že?





Chtěl bych zopakovat apel pana Kartouse, abychom vážně a koordinovaně určili prioritu dnešních problémů české společnosti.



Zároveň je však ještě další důležité téma, upozorňuje na ně spolupracovnice Britských listů Dominika Švecová. Má - oprávněný - pocit, že drtivá většina českých občanů se vůči politikům cítí naprosto bezmocně: nemá naprosto tušení, co dělat, aby je politikové začali poslouchat a aby jejich a vážné společenské problémy skutečně začali pořádně řešit.



Měli bychom se společně, vážení čtenáři, zamyslet nad tím, jak jednat a co dělat, aby hlas občana byl slyšen a aby byly problémy řešeny. Chceme zde uspořádat veřejnou diskusi a na jejím základě vypracovat metodologii a procedury, jak zefektivnit komunikaci občanů s politiky.



Pomozte nám.



Na konferenci o padesátém výročí Pražského jara v anglické Cambridgi jsem se setkal s novinářem Ivanem Kytkou, který natáčí pro Úřad OSN pro uprchlíky informační video o tom, jak se státy musejí chovat vůči uprchlíkům - video bude distribuováno i příslušným úřadům jako instrukční materiál i v České republice. Video UNHCR například informuje úřady zemí světa - málokdo si to v ČR přiznává - že pojem "ilegální imigrant" neexistuje a že lidé prchající před válkou a pronásledováním neporušují žádný zákon a nepáchají žádný přestupek ani trestný čin, pokud přejdou hranice států.



Chtěli bychom vytvořit podobné informační video pro občany České republiky - o tom, co má člověk dělat a jak se efektivně chovat, aby neřešené problémy této země za- chceme čali politikové konečně řešit. Pomozte nám ale najít tento způsob - chceme slyšet vaše zkušenosti.

