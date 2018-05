O emocích a lidech

4. 5. 2018 / Boris Cvek

Dovolte mi krátce se zapojit do diskuse o lidské emocionalitě a racionalitě. Předně emoce nejsou jen nějaké záchvaty, něco, co by se mělo nebo dalo přirovnávat k fetování. A také nejsou nutně v rozporu s rozumem. Např. Martha C. Nussbaum ve svém rozsáhlém díle Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions podrobně ukazuje, že emoce jsou tím, co teprve umožňuje zdravou lidskou inteligenci.