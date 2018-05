Slovensko vydá Itálii podezřelého, o němž se zmínil zavražděný Ján Kuciak

7. 5. 2018

Slovenští vyšetřovatelé v pátek rozhodli o extradici italského obchodníka stíhaného v Itálii v souvislosti s obchodem s drogami. Dotyčný byl také zmiňován zavražděným novinářem Jánem Kuciakem v explozívní reportáži o údajné korupci v nejvyšších patrech politiky spojených s mafií.

Policie zatkla Antonina Vadalu, majitele několika firem na Slovensku, v březnu ve spojitosti s evropským zatykačem vydaným vloni Itálií. Ten se týkal pašování drog. Vadala také na Slovensku čelil obvinění z pokusu o zneužití dotací EU. Obvinění poprvé vznesená v Kuciakově článku Vadala odmítá.

Ital byl v březnu zadržen kvůli údajnému zneužití dotací. V pátek jej však místní prokuratura v Košicích vydala do Itálie na základě evropského zatykače vydaného soudem v Benátkách. Předán italským úřadům by měl být do deseti dní.

Vadalovo jméno bylo několikrát zmíněno v posledním nedokončeném článku Jána Kuciaka zveřejněném po zavraždění novináře a jeho snoubenky.

