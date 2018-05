Šokující porážka v Horní sněmově: Mayová bude muset nechat parlament hlasovat o členství v jednotném evropském trhu

9. 5. 2018

Poslanci britské Dolní sněmovny budou moci hlasovat o tom, zda Británie má po brexitu setrvat v Evropském hospodářském prostoru - znamenalo by to setrvání v jednotném evropském trhu, poté, co v této věci byla britská vláda poražena hlasováním v Horní sněmovně. Znamená to, že brexitová strategie Theresy Mayové i Jeremyho Corbyna byla během posledních 24 hodin zlikvidována. 83 labouristických poslanců Horní sněmovny hlasovalo pro tento návrh a otevřeně ignorovalo příkaz labouristických činitelů pro stranickou disciplínu, kteří takové jejich hlasování zakázali.Lordi v Horní sněmovně hlasovali proti zákonu o brexitu v posledních dnech třináckrát.Podrobnosti v angličtině ZDE