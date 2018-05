Britské studentské organizace požadují druhé hlasování o brexitu

13. 5. 2018

UK: One million students join calls for vote on Brexit deal https://t.co/QtdBU9pbqt pic.twitter.com/hds7Xu1vfL

Studenti argumentují ve svém dopise poslancům, že existují velké počty mladých lidí, odhadem asi 1,4 milionu, kteří byli příliš mladí na to, aby v červnu 2016 mohli hlasovat v referendu o brexitu a mají právo na to nyní vyjádřit svůj názor, vzhledem k tomu, že brexit drasticky ovlivní jejich budoucnost.





Poukazují také na to, že sliby stoupenců brexitu nebyly splněny a britští občané teprve nyní začínají chápat, jak bude vypadat život Británie mimo EU.





Podle nového průzkumu veřejného mínění, provedeného organizací Opinium, jsou stoupenci Labouristické strany pro další referendum o brexitu v poměru 69 procent ku 18. Věková skupina britských občanů ve věku od 18 do 34 let podporuje nové referendum poměrem 65 procent ku 22. Celkem podporuje konání druhého referenda v Británii 53 procent občanů, proti konání druhého referenda je 31 procent Britů.





Britská vláda se v současnosti hašteří ohledně toho, v jaké formě celní unie s EU by Británie měla zůstat. Ministři se do krve hádají o dvou řešeních, o nichž se Evropská unie vyjádřila, že obě jsou nepoužitelná. Británie má lhůtu do června, aby navrhla realistické řešení hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Evropská sedmadvacítka plně podporuje postoj Dublinu, který požaduje, aby hranice zůstala zcela otevřená. To by ovšem znamenalo, že buď Severní Irsko, anebo celá Británie budou muset zůstat součástí jednotného evropského trhu, což Theresa Mayová odmítá, avšak pro kvadraturu kruhu nemá řešení.





Britská Horní sněmovna v posledních dnech hlasovala asi třináctkrát pro změny ve špatně vypracovaných návrzích zákona o odchodu Británie z Evropské unie. Toto hlasování může být zvráceno pouze hlasováním v Dolní sněmovně, jehož se Theresa Mayová bojí.





Fundamentalističtí stoupenci brexitu jako "poslanec pro 18. století" Jacob Rees-Mogg ostře útočí na celou řadu britských institucí, na Horní sněmovnu, na britskou státní službu, na britské soudnictví a na BBC. Označují je za "zrádce", protože nepodporují fundamentalistickou verzi brexitu.





Ministr zahraničí Boris Johnson označil navrhované řešení Theresy Mayové jako "šílené", Mayová se ho bojí vyhodit z funkce.





Podrobnosti v angličtině ZDE