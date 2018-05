Evropa musí Spojené státy potrestat za pokus zlikvidovat íránskou dohodu

10. 5. 2018





Útok Donalda Trumpa proti jaderné dohodě s Íránem na základě vysoce pochybných a přímo lživých argumentů je činem svéhlavého diplomatického vandalismu, který je velmi nebezpečný. Ovšem Trumpova krátkozraká pošetilost je zcela v souladu s dlouhou historií obdobně katastrofálních politických kroků učiněných na Blízkém východě předchozími americkými prezidenty, píše Simon Tisdall.

Americe hlavně vadí, že Íránci svrhli v roce 1979 autokratický, proamerický režim šáha Páhlavího. USA a Británie vynaložily v roce 1953 velké úsilí na to, aby svrhly demokraticky zvoleného premiéra Mohammada Massddegha. Ztráta jejich vlivu v Íránu, poté, co převzal moc ajatolláh Chomejní a vytvořil absolutistickou vládu duchovních, byla důsledkem jejich vlastních machinací. Zde byl zrod katastrofální americké podpory pro Saddáma Husajna v íránsko-irácké válce v letech 1980-1988.Boj proti Saddámově invazi si vyžádal 300 000 íránských životů. Tyto oběti ani příčiny té války nebyly v Íránu zapomenuty. Tato válka byla národním traumatem. Přesto se za ni Spojené státy nikdy neomluvily. A i když se nakonec USA postavily proti Saddámovi a i když Írán pomohl po útocích v roce 2001 vystopovat al Kajdu, a i když jaderná dohoda znamenalo, že Írán učinil podstatné ústupky, iracionální protiíránské nepřátelství v Americe pokračuje.Mezi mnoha Američany vytvořenými katastrofami na Blízkém východě vystává především děsivé rozhodnutí George W. Bushe z roku 2003 napadnout Irák bez jakéhokoliv plánu. Toto bylo rozhodnutí, jemuž se v jeho strategické nekoherentnosti a zoufalé nekompetentnosti nevyrovná snad nic. Destabilizovalo Irák územně i ekonomicky. Vyvolalo sektářské násilí a džihádismus a vedlo k vzniku Islámského státu. Dlouhá okupace Iráku nevytvořila inkluzivní demokratickou správu země.V mnoha ohledech se problémy Blízkého východu v důsledku amerických intervencí vážně zhoršily. Viz Somálsko, stát, který selhal, který se proměnil jen ve střelnici pro americké speciální jednotky. Viz Jemen, humanitární katastrofu, kterou vyvolal Američany vyzbrojený saúdský režim. Viz Libye, anarchický důsledek amerického pokusu změnit v té zemi režim. Viz Turecko, kde jsou hrubě porušována lidská práva.Není překvapivé, že se šíří terorismus v mnoha formách, jak jsou vyháněni lidé z domovů, jsou obětí chudoby a obrovské nezaměstnanosti mladých lidí. A to jsme se ještě ani nezmínili o syrském holocaustu vzniklém po roce 2011, kde zahynulo půl milionu lidí. Osud Sýrie symbolizuje snad dosud největší americké selhání: tvrdé odmítnutí Ameriky podpořit demokratické úsilí Arabů během Arabského jara.Blbec Trump je přímým dědicem této zoufalé litanie katastrofálních chyb amerických prezidentů. Avšak to neznamená, že by měly Británie a Evropa tolerovat další katastrofu na Blízkém východě, které jsme se mohli vyhnout a která je nyní vyráběna ve Washingtonu. Stejně jako Rusku je dáváno najevo, že určité činy jsou nepřijatelné a mají bolestné důsledky, totéž je nutno dát najevo i Spojeným státům.Evropští spojenci musejí všemi prostředky, které mají k dispozici, podvrátit a neutralizovat Trumpův pokus zlikvidovat íránskou dohodu. Evropa musí uzavřít s Teheránem užší styky a eskalovat trestné diplomatické a ekonomické sankce proti Washingtonu. Společnou akcí musejí být Spojené státy zkritizovány v OSN. Spojené státy musejí zaplatit cenu za tuto zradu.Kompletní článek v angličtině ZDE