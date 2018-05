Neidealizujme dřívější politiky

Maďarsko a Rusko drží paradoxně relativní prosperita

10. 5. 2018 / Marek Beneš

Ještě k Maďarsku, které znám. Ano, Maďarsko je zaostalé, ale není pravda, že ho Orbán hospodářsky dostal do větší katastrofy. Maďarsko mělo krizové parametry Řecka, když odcházel socialista Gyurcsány, dnes je na tom hospodářsky mnohem lépe. Díky dočasné prosperitě střední Evropy, na které Orbán ani Babiš nemají samozřejmě zásluhu. Ale opravdu se vylepšili, pokud by krachovali, nikdy by neměl Orbán 50 %. Paradoxně ho drží relativní prosperita.







Putin je totéž v bleděmodrém. Ano, i Rusko teď kulhá, ale udělalo pod Putinem od roku 2001 gigantický hospodářský progres. Kdyby toho nebylo, tak také nemá podporu. Je třeba znát realitu.







Na rozdíl od jiných poslouchám ruské zprávy v originále, s celou jejich propagandou. Poslouchal jsem i projev Putina k rektorům ruských vysokých škol. Velmi zajímavé. Co říkal? Říkal, že pokud neprovedou reformu vzdělávacího systému v Rusku směrem ke znalostní ekonomice, nebude Rusko za 20 let existovat. A na reformu mají 10 let. Plánuje gigantické investice do vzdělávání pokrácením armádního rozpočtu. Jak se to Rusku povede, to je jiný příběh, ale ten chlap minimálně ví, co je třeba udělat.





Kéž bychom to věděli my.