Dogmatismus, religiozita a většina

10. 5. 2018 / Boris Cvek

Bohumil Kartous to ve svém dnešním textu implicitně naznačuje, ale přece to neřekne úplně natvrdo: dogmatické myšlení je spojené s většinovostí, s masou, nikoli s religiozitou jako takovou. Problém je masová religiozita, problém je masový ateismus, problém je masové umění, masová filozofie. Ostatně křesťanství nemělo dogmata až do chvíle, než se stalo oficiálním a nakonec většinovým náboženstvím Římské říše. A dogmata vznikala mocenskými spory různých frakcí v církvi.