15. 5. 2018 / Boris Cvek

Slovenský prezident Kiska v situaci, kdy je Slovensko ve vleklé politické krizi, na kterou on sám několikrát výrazně reagoval, oznámil, že již nebude v roce 2019 usilovat o druhý mandát. Prý z osobních důvodů. Může mít v současnosti Slovensko lepšího prezidenta, než je Kiska? Podle mne nemůže. I kdyby po Kiskovi nastoupil někdo s podobnou hodnotovou a politickou orientací, která naprosto kontrastuje s běžnými standardy postkomunistického světa, nebude mít tu zkušenost a autoritu, kterou nyní má Kiska.

Kiskovi se bohužel nepodařilo vytvořit kolem sebe nějakou politickou sílu, která by mohla navázat na jeho působení a hrát významnou roli v parlamentních volbách. Kam asi povede frustrace veřejnosti z nefungování právního státu, z táhnoucího se a velmi nepřesvědčivého vyšetřování vraždy novináře Kuciaka a jeho snoubenky? My v Česku máme za sebou vskutku dramatické změny ve státním zastupitelství, ale když se podíváte třeba na případ Davida Ratha – je to téměř na den přesně (14. 5. 2012) šest let od chvíle, kdy byl zadržen se svou slavnou krabicí se sedmi miliony korun – uvidíte, že pravomocný rozsudek je stále v nedohlednu. Koho budou volit Slováci, až se jim v důsledku vyšetřování začne hroutit politický systém jako v Itálii v 90. letech? Kotlebu? Polská a maďarská zkušenost ukazují tím směrem.

Představa, že podobné masové demonstrace, jaké na Slovensku probíhaly, aby vedly k výměně Ficovy vlády za Ficovu loutkovou vládu, něco mohou v našem postkomunistickém světě, kde nefungují základní instituce právního státu a veřejné moci, opravdu změnit, je destruktivní. Čím více se bude voličům vnucovat iluze, že mohou takto něco změnit, tím budou nakonec cyničtější a frustrovanější. Nakonec uvěří neonacistům. Instituce nemohou změnit voliči při demonstracích, dokonce ani ve volbách. To je veliká lekce z vývoje postkomunistické Evropy. Jedinou nadějí je postupná personální obměna, kdy se do vedoucích funkcí v institucích snad konečně budou dostávat kvalitní lidé se západní mentalitou. Je to běh na dlouhou trať, ale musíme doufat, že se to stihne dříve, než zoufalí voliči zlomí nad demokracií hůl definitivně.