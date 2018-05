Neutrony lze měřit s bezprecedentní přesností s použitím "magnetogravitační pasti"

16. 5. 2018

Studie částečně prováděná fyziky Indiana University Center for Exploration of Energy a Matter mohou poskytnout nový vhled do složení vesmíru bezprostředně po Velkém třesku. Stejně tak mohou zlepšit výpočty používané při predikci životnosti hvězd a popisující pravidla subatomárního světa.



Studie publikovaná 11. května v časopise Science informuje o velmi přesném způsobu měření míry rozpadu neutronů. Autor studie Čen-ju Liu je profesorem na Bloomington College of Arts and Sciences' Department of Physics. "To je významné zlepšení ve srovnání s předchozími experimenty," říká Liu. "Data jsou mnohem přesnější než jaká jsme měli dříve." Míra rozpadu neutronů je významná, protože je využívána k výpočtu podílu vodíku a hélia ve vesmíru několik minut po Velkém třesku. Také ovlivňuje výpočty využívané pro rozhodování o tom, jak rychle jsou vodíkové atomy ve hvězdách spotřebovávány a o pravidlech kontrolujících elementární částice jako kvarky a gluony. To proto, že během rozpadu neutronu jeden z kvarků "mění skupenství", což je proces, jemuž ještě fyzici plně nerozumí. Celý text v angličtině: ZDE

