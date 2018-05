Plísňové infekce se stávají horšími zabijáky než malárie, varují vědci

18. 5. 2018

Běžné plísňové infekce se "stávají neléčitelnými" a globální úmrtnost již přesahuje údaje za malárii nebo rakovinu prsu. Příčinou jsou kmeny odolné vůči lékům, jichž se lékaři "hrozí" a které současně ohrožují také potravinový řetězec.

Zvláštní vydání časopisu Science věnovaného rezistenci ukazuje, jak jsou plodiny, zvířata a lidé ohrožováni takřka všudypřítomnými plísněmi.

Zatímco o rostoucí rezistenci baktérií vůči antibiotikům jsou lidé běžně informováni a kauza je přirovnávána k "apokalypse", rizika plísňových onemocnění jsou méně známa.

Fungicidy podobně jako antibiotika mají problém spočívající v tom, že organismy, které mají zabíjet, se stávají imunními rychleji, než jsou vyvíjeny nové léky. A roste počet lidí zranitelných infekcemi.

"Máme rostoucí počet pacientů s imunosupresí, na nichž plísně rády parazitují," vysvětluje Matthew Fisher, profesor epidemiologie plísňových chorob na Imperial College v Londýně. "V Africe pravděpodobně ročně umírá půl milionu lidí na plísňovou meningitidu, která by se jich netýkala, kdyby neměli AIDS. Podobně máme v Británii pacienty po transplantacích, jakmile jim dáte imunosupresiva, začnou dostávat plísňové choroby."

Naše imunitní systémy se vyvíjely spolu s plísněmi po tisíce let, aby nás chránily před všudypřítomnými patogeny. Na rozdíl od baktérií se plísně mnohem lépe šíří vzduchem - a v každém vdechu je přítomno nejméně pět typů potenciálně nemoc vyvolávajících spór.

"Pokud kopete v hromadě [kompostu] a narazíte na výron prášku, to je aspergillus fumigatus. Pokud makrofágové [bílé krvinky] ve vašich plících tyto spóry nezlikvidují, radostně rostou při 37 stupních a bleskově vás zkonzumují - je to těžkotonážní patogen. Hledají proteiny uhlovodíky - to je vše, co pro ně znamenáme," dodává Fisher.

Celý text v angličtině: ZDE