Ovar v britské politice

19. 5. 2018 / Jan Čulík

Dalším důkazem pozoruhodného sbližování českého a britského veřejného diskursu je skutečnost, že se v Británii na sociálních sítích v posledních dnech virálně rozšířila urážka "gammon" (vařená šunka) pro starší bělošské muže zuřící nad neúspěšně realizovaným brexitem, bojující proti imigrantům a proti "politické korektnosti" tak silně, že jsou zcela rudí ve tváři.Podobnost výrazu "ovar", jímž je v ČR označován víte kdo, je čistě náhodná.Podrobně se to rozbíralo v pátek večer ve známém britském satirickém televizním pořadu Have I Got News for You.(Jinak výraz pro "sluníčkáře" je v angličtině "snowflakes".)