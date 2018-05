Proč na Britské listy nepíše více žen?

Dobrý den,proč na Britské listy nepíše články více žen? Přijde mi, že redakce je tvořena hlavně muži, ženský pohled na věc mi trochu chybí,Pane Budvárku, to je velmi zajímavá otázka.Ne že bychom se nesnažili získávat ženy jako spolupracovnice. Nejméně 10 let tvoří 80 procent čtenářů Britských listů muži. Nechápu proč, možná čtenářkám připadají materiály v Britských listech příliš konfliktní?V každém případě se snažíme získávat ke spolupráci s Britskými listy více žen, podívejte se například na televizní Rozhovory Britských listů , ale je to nesmírně obtížné.Pokud by někdo měl řešení, jak na to, dejte vědět.