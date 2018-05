Izraelci postřelili u hranice v Gaze kanadského lékaře

18. 5. 2018

Kanadsko-palestinského lékaře postřelil do nohou izraelský ostřelovač a jeden jeho zdravotník byl izraelskou armádou zastřelen,Dr. Tarek Loubani, lékař z kanadského města London v Ontariu, který také vyučuje na lékařské fakultě University of Western Ontaria, se v pondělí připojil ke zdravotníkům v Gaze, kteří ošetřovali zbraněné demonstranty.Dr Loubani, který sloužil jako havarijní lékař v terénu v Tanzánii a v konfliktních zónách, jako je Irák a jižní Libanon, uvedl, že na sobě měl zelenou uniformu chirurga a stál s několika dalšími zdravotníky v oranžových zdravotnických vestách asi 25 metrů od protestů, když byl postřelen."Mám velmi rozsáhlé zkušenosti ohledně toho, jak se chovat, abych nebyl postřelen. Vím, kde stát, vím, kde být. Vím, jak se vyhnout postřelní," řekl kanadskému listu. "Udělal jsem všechno správně. Byli jsme všichni zdravotníci pohromadě. Byli jsme jasně viditelní. V tu chvíli, kdy jsem byl postřelen, bylo ticho. Kulka proletěla mou levou nohou, pak mou pravou nohou a zasekla se do země.Lékař se bude uzdravovat mnoho měsíců, avšak uvedl, že "měl velké štěstí".Podrobnosti v angličtině ZDE