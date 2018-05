Stejná práce za třetinovou mzdu: Co vysvětluje enormní rozdíly mezi Západem a Východem Evropy?

21. 5. 2018

Mnoho lidí ve Střední a Východní Evropě se cítí podvedeno. I po třech dekádách od pádu železné opony vydělávají mnohem méně než Západoevropané, píše Matthias Benz.

"Škoda jako výrobce automobilů neustále získává zlatou medaili. Měli by se zaměstnanci spokojit s platy za bronzovou medaili? To je nepřijatelné,", říká Jaroslav Povšík, šéf odborů Škody, viditelně rozhořčen. "Mzdy by zde měly být mnohem vyšší."

Šéf odborů má na své straně dobré argumenty. Značka Škoda s bohatou tradicí necelé tři dekády patří německému koncernu Volkswagen. Ale o německých mzdách si Češi mohou jen nechat zdát. V průměru vydělává 23 000 zaměstnanců Škody 12 euro na hodinu. Jejich kolegové v německých továrnách VW dostávají přinejmenším třikrát tolik. "Je zřejmé, že produktivita zaměstnanců Škody je srovnatelná s produktivitou zaměstnanců VW - u nás je kvůli delšímu pracovnímu týdnu pravděpodobně o něco vyšší," říká Povšík.

Případ Škoda je příkladem debaty, která východní země EU velice zajímá. Je pravda, že transformované státy bývalého východního bloku získaly od pádu zdi obrovské ekonomické zisky.Nicméně mnoho lidí není s úspěchy spokojeno. Cítí se na jedné straně zneužíváni západními korporacemi, protože odvádějí vysoké zisky ze zemí, jako je Česká republika, Polsko nebo Maďarsko; na druhé straně jsou mzdy stále mnohem nižší než na Západě. V České republice to způsobuje velkou nelibost: Odboráři mluví o "železné oponě na mzdě", sociální demokraté vyzvali v nedávné volební kampani ke "konci levné práce".

