I když jste zastánci Izraele, jak si myslíte, že mu tento morální úpadek může prospět?

19. 5. 2018 / Lukáš Stříteský

Na hranici s Gazou stojí Izraelští vojáci se sniperskými puškami a hledí skrze hledáčky na děti, novináře, lékaře, mrzáky na vozíčku a chladnokrevně po nich pálí ostrými náboji, jako by to byli vrabci. (https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/ibrahim-abu-thuraya-dead-shot-killed-israel-jerusalem-protest-disabled-no-legs-wheelchair-a8114766.html, https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/07/israeli-sniper-kills-palestinian-journalist-wearing-vest-marked/, https://www.nbcnews.com/news/world/4-palestinians-killed-israeli-fire-gaza-border-protest-n868036, https://blisty.cz/art/91068-izraelci-postrelili-u-hranice-v-gaze-kanadskeho-lekare.html) Popravují je odporným způsobem, protože těžko jim může hrozit nebezpečí od zjevně označených neozbrojených novinářů nebo člověka s palestinskou vlajkou bez obou nohou. Žádné vážné zranění na Izraelské straně zatím nebylo reportováno. Kdežto zraněných Palestinců jsou tisíce a zabitých desítky.

Palestinci vědí, že jim hrozí smrt zastřelením. Kdo by z nás byl schopný postavit se s holýma rukama tváří v tvář pušce s ostrým nábojem, který vám může v každý okamžik ustřelit ruku nebo nohu nebo prostřelit žaludek, střeva či plíce? Proč nikde neslyšíme o nesmírné odvaze Palestinců, která si zaslouží úctu, respekt a solidaritu? Proč jsme tak odcizení tomu, co před vlastníma očima vidíme? Proč musíme odbíhat do historie, k zaklínadlům „Hamás, hamás, hamás!“ jako by měla smýt vražednou krev? Proč nemůžeme jednoduše morálně odsoudit odpornou mnohonásobnou vraždu? I když jste zastánci Izraele, jak si můžete myslet, že mu tento morální úpadek může prospět?

A proč se nemůžeme skutečně dočíst, co se děje běžným lidem v Gaze? Že tam Izrael tráví milion dětí svou nelegální blokádou (jak nás spravuje nejrespektovanější Izraelský denník Haaretz https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-expert-warns-97-of-gaza-drinking-water-contaminated-by-sewage-salt-1.5747876) Je nám trávení miliónu dětí skutečně tak ukradené, že je to nepodstatný detail, který není třeba při reportážích a diskuzích zmíňovat? Přesto, že počínání Izraele v Gaze je odsuzováno jako zločiny proti lidskosti? ( https://www.globalresearch.ca/maintaining-the-unlawful-siege-of-gaza-is-a-crime-against-humanity/5395417l)