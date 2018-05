EYE 2018: Chceme uzavřenou, nebo otevřenou Evropu?

21. 5. 2018 / Dominika Švecová

Ve Štrasburku ve Francii se 1. a 2. června 2018 uskuteční třetí ročník setkání mladých lidí z celé Evropy, EYE 2018 - European Youth Event. Akce se zúčastní více než osm tisíc mladých lidí z celé Evropské unie, ve věku od 16 do 30 let. Účelem akce je předkládat přítomným politikům nápady od mladých lidí ohledně toho, jaká má být budoucnost jejich kontinentu, a diskutovat o tom s nimi.Akce je zcela zdarma a je určena pro registrované skupiny více než 10 mladých lidí ze zemí EU.V Evropském parlamentu se mohou lidé účastnit až 4 aktivit denně které budou simultánně překládány do třech jazyků – angličtiny, francouzštiny a němčiny.Abyste si mohli i vy vyzkoušet zauvažovat o tématech, která se budou probírat v Evropském parlamentu, připravili jsme si pro vás, výběr otázek, ke kterým se můžete vyjadřovat na stránkách BL, pokud je vám nad 30 let, nebo přímo na stránkách EYE European Youth Ideas, pokud je vám mezi 16 – 30 lety, zde: https://www.europeanyouthideas.eu/questions První téma, které vám dnes přinášíme je:OPEN VS CLOSED: WHERE SHOULD EUROPE HEAD TO? - OTEVŘENÁ NEBO UZAVŘENÁ: KAM BY EVROPA MĚLA SMĚŘOVAT?Evropané na křižovatce před debatou o budoucnosti otevřené společnosti, sedící na kameni murdců.V prvních reakcích na těchto stránkách píše několik mladých lidí, že lidem, kteří prchají před válkou a pronásledováním, je nutno pomoci, ovšem je třeba jasně rozlišovat mezi těmito uprchlíky a migranty přicházejícími z ekonomických důvodů. Potíž je, že mladí autoři těchto výroků nejsou zrovna dobře informováni - jak na to poukazují odborníci na uprchlickou problematiku, viz např. kniha Patrika Kingsleyho The New Oddysey, ve většině případů je velmi obtížné rozlišit člověka, který se snaží uniknout smrti a vraždění, od ekonomického migranta, respektive, jakmile se vydáte na cestu, už jste ohroženi na životě.Co si o tom myslíte vy?