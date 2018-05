Soupeření mezi Saúdskou Arábií a Íránem nemá náboženské kořeny

Vysvětlování napětí mezi Saúdy a Íránem "letitými sektářskými spory" je dětinské, píše Kyle Orton. Jde o politické soupeření mezi monarchií spojenou s regionálním řádem v čele s USA a revolučním imperialismem rozhodnutým svrhnout státní systém.

The "age old sectarian feud" explanation of tension between #Saudi and #Iran is puerile: it is a political contest between a Kingdom wedded to the U.S.-led regional order and revolutionary imperialism determined to overthrow the state system. https://t.co/t090bPZOBx v @7yhy