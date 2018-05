Tvrzení Hamásu je irelevantní

17. 5. 2018

Konzervativní web The Times of Israel zveřejnil, podle kterého představitel Hamásu Salah Bardawi uvedl, že z 61 osob usmrcených v pondělí izraelskou armádou bylo 50 členů tohoto militantního hnutí. Izraelská armáda a bezpečnostní služba Šin Bet soudí, že v pondělí bylo během protestů usmrceno 24 hamásovců. Je ale irelevantní, co tvrdí Hamás (stejně jako je irelevantní, co tvrdí izraelský establishment, protože klíčové jsou poznatky nezávislých pozorovatelů), neboť ten se logicky snaží z tragédie vytřískat politický kapitál. Avšak pokud by to náhodou byla pravda, také hamásovci mají právo protestovat proti nelidské okupaci a blokádě, a to dokonce silou, jak praví Charta OSN. Nesmějí ovšem cílit na civilisty. Jenže to není tento případ, protože během protestů byl lehce zraněn pouze jeden izraelský voják, zatímco celkově bylo usmrceno 111 Palestinců