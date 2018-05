Cena ropy stoupá k 80 dolarům za barel. Ohrožuje svět inflací a snížením životní úrovně

17. 5. 2018

Could cause #inflation to be stickier than expected in near term - #Oil hits highest since Nov 2014 as #Brent edges closer to $80 https://t.co/ekjES4ms5d — Howard Archer (@HowardArcherUK) May 17, 2018

Poté, co Trump odstoupil od jaderné dohody s Íránem a uvalil na Írán ekonomické sankce, fracnouzská firma Total oznámila, že do konce roku zruší svou účast na íránském kontraktu o dodávce zemního plynu, pokud od USA nedostane mimořádné svolení se smlouvou dál pokračovat. JE to rána snahám Evropy udržet své dosavadní hospodářské vazby na Írán i bez účasti Ameriky na íránské jaderné dohodě. v důsledku toho stoupla cena ropy typu Brent crude na 79,47 dolarů za barel. Znamená to zvýšení cen benzínu u benzínových pump, inflaci a snížení životní úrovně.





Perfect timing for #ThrowbackThursday because we're headed back to the 80s. Brent is now just 60 cents short of crashing through 80 bucks. pic.twitter.com/BYTFcF7rkS — David Ingles (@DavidInglesTV) May 17, 2018

Vracíme se s cenou ropy do osmdesátek: